Mumbai News: कुठूनही घुसा पण मुंबईत दिसा! भर पावसातही मराठा आंदोलक ठाम, आरक्षणासाठी आरपारची लढाई

मुंबई : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे आंदोलन आज मुंबईत धडकले. आझाद मैदान चिखलाने आणि पाण्याने भरले असतानाही आंदोलकांनी हार न मानता ठिय्या दिला. “आता आरक्षण घेऊनच परत जाणार” हा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

