मनोज जरांगेंच्या भूमिकेवर मंत्रिमंडळात नाराजीचा सूर; बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं अन्...; नेमकं काय घडलं?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारमधील तणाव पुन्हा वाढताना दिसत आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जरांगे यांच्या सरकारविरोधी भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीचं नियमित कामकाज संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर या विषयावर मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे..या चर्चेत सरकारमधील काही मंत्र्यांनी जरांगे यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी विषय मांडल्यानंतर संजय राठोड, नीतेश राणे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही आपापली भूमिका मांडल्याचं वृत्त आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मराठा-कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधल्याचं सांगितलं असून, या नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान जिल्हानिहाय शिबिरांचं आयोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..गणपती बसवायचा आणि १५ सप्टेंबरला मुंबईला जायचं; मराठ्यांचं वादळ मुंबईत कधी धडकणार?.मंत्रिमंडळातील चर्चेदरम्यान, सरकारने याआधीच काही मागण्यांवर निर्णय घेतले आहेत, समित्यांना मुदतवाढ दिली आहे आणि मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जरांगेंची भेट घेऊन आलं आहे, असा मुद्दा मांडण्यात आल्याचं समजतं. तरीही आंदोलन सुरू असल्याने सरकारने आणखी किती काळ अशा पद्धतीने पुढे जायचं, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती आहे. या चर्चेत एका समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना इतर समाजांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यावर भर देण्याची भूमिका मंत्र्यांनी मांडल्याचं समोर आलं आहे..Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात कोणता नवा पेच निर्माण झाला? जरांगेंचा पुन्हा उपोषणाचा निर्णय का? .मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. १५ सप्टेंबरपासून मुंबईच्या दिशेने जाण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार आणि प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे. मुंबई पोलिसांकडून आंदोलनासाठी परवानगीचा मुद्दाही चर्चेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.