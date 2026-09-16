मुंबई

मनोज जरांगेंच्या भूमिकेवर मंत्रिमंडळात नाराजीचा सूर; बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं अन्...; नेमकं काय घडलं?

Cabinet Meeting Discusses Over Maratha Reservation : बैठकीचं नियमित कामकाज संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर या विषयावर मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
Cabinet Meeting Discusses Over Maratha Reservation

Cabinet Meeting Discusses Over Maratha Reservation

esakal

Shubham Banubakode
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मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारमधील तणाव पुन्हा वाढताना दिसत आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जरांगे यांच्या सरकारविरोधी भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीचं नियमित कामकाज संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर या विषयावर मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

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maratha Agitation
Manoj Jarange Patil
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