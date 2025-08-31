मुंबई

Manoj Jarange: राज ठाकरे म्हणजे मानाला भुकेलं पोरगं, कुचक्या कानाचं; मनोज जरांगेंची खोच टीका

Manoj Jarange Sharp Attack on Raj Thackeray During Maratha Reservation Agitation | मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण! राज ठाकरे, चंद्रकांत पाटील, नितेश राणेंवर खोचक टीका. आंदोलनाची दिशा काय? वाचा सविस्तर.
Updated on

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी उद्यापासून पाणी बंद करून आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे, भाजप नेते चंद्रकांत पाटील आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. जरांगे यांनी सरकारला थेट आव्हान देत म्हटले आहे, “आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी मुंबई सोडणार नाही.”

