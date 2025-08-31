Manoj Jarange: राज ठाकरे म्हणजे मानाला भुकेलं पोरगं, कुचक्या कानाचं; मनोज जरांगेंची खोच टीका

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी उद्यापासून पाणी बंद करून आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे, भाजप नेते चंद्रकांत पाटील आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. जरांगे यांनी सरकारला थेट आव्हान देत म्हटले आहे, “आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी मुंबई सोडणार नाही.”.राज ठाकरेंवर खरमरीत टीकाराज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर टीका करताना मराठा समाजाच्या मागण्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, “एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय सोडवला होता, मग आता पुन्हा का आंदोलन?” याला प्रत्युत्तर देताना जरांगे यांनी राज ठाकरेंना खडेबोल सुनावले. ते म्हणाले, “राज ठाकरे म्हणजे मानाला भुकेलं पोरगं आणि खेडेगावात ज्याला कुचक्या कानाचं म्हणतात. त्यांचे १२-१३ आमदार निवडून आले आणि पळाले. त्यांनी मराठ्यांच्या प्रश्नात का ढवळाढवळ करावी?” जरांगे यांनी राज ठाकरेंच्या राजकीय यशावरही प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांना मराठा समाजाच्या लढ्यातून दूर राहण्याचा सल्ला दिला..फडणवीस त्यांच्या घरी चहा पिऊन गेले. तर मग पक्ष बरबाद झाला तरी चालतं, असेही मनोज जरांगे म्हणाले.चंद्रकांत पाटलांना इशाराजरांगे यांनी भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांच्यावरही जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “चंद्रकांत दादा, तू नीट राहा, नाहीतर मराठे तुझा निटोपा काढतील. तू कोल्हापूरातच आहेस, लांब नाहीस.” जरांगे यांनी पाटलांना मराठा समाजाच्या भावना समजून घेण्याचा सल्ला देत त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका केली. त्यांनी पाटलांना ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या प्रश्नांवरून लक्ष्य केले आणि सरकारच्या धरसोड वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली..नितेश राणेंवरही हल्लाबोलमराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जरांगे यांनी मंत्री नितेश राणे यांनाही सोडले नाही. त्यांनी राणेंना ‘चिंचोद्री’ संबोधत खोचक टीका केली. “नितेश राणे फक्त चिवचिव करतात, त्यांचं काही कळत नाही. आंदोलन संपलं की त्यांना दाखवतो, खरी ताकद काय असते,” असे जरांगे म्हणाले. त्यांनी राणेंच्या विधानांवर आणि आंदोलनावरील टीकेला प्रत्युत्तर देताना मराठा समाजाची एकजूट दाखवण्याचा निर्धार व्यक्त केला..Maratha Reservation History: सर्वात पहिलं आंदोलन कधी आणि कसं झालं होतं, १९८२ ते २०२५ आतापर्यंत काय घडलं, इतिहास जाणून घ्या?.सरकारला अल्टिमेटमजरांगे यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही, तर मी मुंबई सोडणार नाही.” त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून म्हटले, “जर तुम्ही तातडीने मार्ग काढण्याचे आदेश दिले, तर मग मार्ग का काढला जात नाही?” जरांगे यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी उद्यापासून पाणी बंद करून आमरण उपोषणाची तयारी केली आहे, ज्यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..मराठा समाजाची एकजूटमनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरांगे यांनी समाजाला आवाहन केले आहे की, “आता एकजुटीने लढा द्या, आपल्या हक्कासाठी थांबायचे नाही.” त्यांच्या या आंदोलनाला ग्रामीण आणि शहरी भागातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. मराठा समाजाच्या या लढ्याने राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे..आंदोलनाची पुढील दिशा काय?मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाच्या घोषणेनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सरकार यावर काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरांगे यांच्या तीव्र टीकेमुळे राज ठाकरे, चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणे यांच्या प्रतिक्रिया काय असतील, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. मराठा समाजाच्या या लढ्याचा राजकीय आणि सामाजिक परिणाम काय होईल, याबाबत उत्सुकता आहे..Manoj Jarange: उद्यापासून कडक उपोषण, पाण्याचा थेंबही घेणार नाही; आरक्षण घेऊनच मुंबई सोडणार, मनोज जरांगेंचा ठाम निर्धार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.