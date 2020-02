या ग्रामीण रुग्णालयाची रुग्णसेवेचा बोजवारा

वाडा : वाडा ग्रामीण रुग्णालयात स्त्री-रोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधीक्षक ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. परिणामी रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घ्यावे लागत आहेत. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही आरोग्य खात्याकडून दुर्लक्ष होत आहे. रिक्त पदे, अपुऱ्या सोई-सुविधा यामुळे येथील रुग्णसेवा व्हेंटिलेटरवर आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वाडा हे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने विक्रमगड तालुक्‍यातील मलवाडा वसुरी, मोखाडा तालुक्‍यातील सूर्यमाळ खोडाळा, शहापूर तालुक्‍यातील अघई आणि भिवंडी तालुक्‍यातील अंबाडी गणेशपुरी या परिसरातील रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. रुग्णालयात दररोज 250 ते 300 च्या आसपास बाह्यरुग्णांची तपासणी करून उपचार केले जातात; तर प्रत्येक महिन्याला 80 ते 90 प्रसूती होतात. मात्र स्त्री- रोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ नसल्यामुळे गुंतागुंतीच्या प्रसूतीसाठी महिलांना ठाणे व मुंबई येथील रुग्णालयात जावे लागते. या रुग्णालयाला वाडा इंड्रस्टीज असोसिएशनने सोनोग्राफी यंत्र दिले आहे. मात्र ते यंत्र तज्ज्ञांअभावी धूळ खात पडून आहे. ही बातमी वाचा ः तळोजा येथे बसला अपघात वाडा येथे 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आहे. मात्र रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे सध्या रुग्णालयातील खाटा अपुऱ्या पडत आहेत. अशा वेळी रुग्णांना जमिनीवर झोपवून उपचार घ्यावे लागतात. तालुक्‍यात किशोरवयीन मुलींसह महिलांची संख्या लाखाच्या आसपास आहे. सर्पदंश, विंचूदंश, गॅस्ट्रो यासारख्या रुग्णांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. याशिवाय येथील महामार्गावर अपघातांची संख्याही मोठी आहे. त्याचा ताणही रुग्णालयावर पडतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून डॉ. प्रदीप जाधव येथे कार्यरत आहेत. त्यांनाच आता अतिरिक्त प्रभारीपद सांभाळावे लागत आहे. शंभर खाटांच्या रुग्णालयाची गरज

60 वर्षांपूर्वी हे रुग्णालय बांधण्यात आले आहे. त्यावेळेच्या लोकसंख्येचा विचार करून हे रुग्णालय बांधण्यात आले आहे. मात्र एवढ्या प्रदीर्घ वर्षात हवा तसा बदल रुग्णालयात झालेला नाही. सरकारने हे रुग्णालय शंभर खाटांचे करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.तसेच या रुग्णालयात अनेक पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरण्याची मागणीही केली जात आहे. वाडा व आजूबाजूच्या तालुक्‍यांचा विचार करून येथे शंभर खाटांचे म्हणजेच उपजिल्हा रुग्णालय होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांची सोय होण्यास मदत होईल. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.

- गोविंद पाटील, सह-संपर्कप्रमुख, शिवसेना पालघर जिल्हा रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे येथे उपजिल्हा रुग्णालयाची गरज आहे.

- डॉ. प्रदीप जाधव, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक, वाडा ग्रामीण रुग्णालय रिक्त पदे वैद्यकीय अधीक्षक 1

सहायक अधीक्षक 1

औषधनिर्माण अधिकारी 1

वाहनचालक 1

कक्षसेवक 2

सफाईगार 1

स्त्री-रोगतज्ज्ञ 1

भूलतज्ज्ञ 1



