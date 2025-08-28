मुंबई

Mumbai News: मराठा आंदोलकांसाठी मुंबईकरांचा पुढाकार; जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेवर भर

Maratha Protest In Mumbai: मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी मुंबईकडे निघाले आहेत. यासाठी मराठा बांधवांनी पुढाकार घेतला असून जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे.
manoj jarange patil
manoj jarange patilesakal
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आझाद मैदानाकडे निघाले आहेत. मुंबई पोलिसांनी काही अटींसह फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली आहे. आझाद मैदानात येणाऱ्या आंदोलकांसाठी मुंबईतील मराठा बांधवांनी पुढाकार घेतला असून, जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे.

Mumbai
Maratha Reservation
maratha Agitation
Manoj Jarange Patil
Maratha reservation protest

