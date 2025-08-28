Mumbai News: मराठा आंदोलकांसाठी मुंबईकरांचा पुढाकार; जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेवर भर

मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आझाद मैदानाकडे निघाले आहेत. मुंबई पोलिसांनी काही अटींसह फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली आहे. आझाद मैदानात येणाऱ्या आंदोलकांसाठी मुंबईतील मराठा बांधवांनी पुढाकार घेतला असून, जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. .जरांगे-पाटील मुंबईमध्ये २९ ऑगस्टला आंदोलनासाठी येत आहेत. त्यामुळे मुंबईभरातून नियोजनासाठी वेगवेगळ्या समित्या काम करीत आहेत. त्या अनुषंगाने ज्या ज्या व्यक्तींना कोणतीही मदत अथवा काम करण्याची इच्छा असेल तर संबंधित कमिटी कार्यकर्त्यांशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये वैद्यकीय आणि संबंधित कामकाज कक्ष, मदत कक्ष, नाष्टा-भोजन-पाणी व्यवस्थापन कक्ष, वाहन व्यवस्था आणि पार्किंग, महिला समन्वय कक्ष, कायदेशीर मदत कक्ष यांचा समावेश असणार आहे..Mumbai Traffic: मुंबईत धडकणार मराठा मोर्चा, आंदोलनासाठी रस्ते वाहतूक बदल, 'हे' मार्ग बंद; पाहा पर्यायी मार्ग.नाष्टा-भोजन-पाणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाहणारे अमित बोराडे म्हणाले, की मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासाठी विविध ठिकाणांहून लोक मुंबईत येणार आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारे खाण्या-पिण्याची कमतरता भासणार नाही, याचे मुंबईतील बांधवांनी नियोजन केले आहे. एकवेळ घरी काही गोष्टी कमी पडतील पण मुंबईत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कुठलीही कमतरता भासू देणार नाही..मुंबईतील उपोषण लक्षात घेता आपण वैद्यकीय मदतीची तयारी करण्यात आली आहे. यामध्ये ॲम्ब्युलन्सचे नियोजन आहे. समाजातील काही डॉक्टर यात आहेत. यामुळे प्राथमिक उपचार आपण करू शकतो. त्याचा समाजबांधवांना फायदा होईल.- अरविंद डेरे, वैद्यकीय आणि संबंधित कामकाज कक्ष.मुंबई पोलिसांनी काही अटींसह फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली आहे. आंदोलन करताना कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून कायदेशीर मदत कक्ष आहे. अटी शिथिल करण्याबाबत अर्ज दिला असून, आमरण उपोषणाला या अटी लागू होत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.- ॲड. आशीष गायकवाड, कायदेशीर मदत कक्ष.क्यूआर कोड स्कॅनरचा शोध कुणी लावला? ऑनलाइन पेमेंटचे पितामह नेमके कोण?.उपोषणासाठी मुंबईत येणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिवाजी मंदिर येथील शाहू हॉल येथे महिलांची राहण्याची व्यवस्था आहे.- बालुषा माने, महिला समन्वय कक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.