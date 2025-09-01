Maratha Reservation: आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्या, आंदोलकांसाठी मनपाची सेवा; सहकार्याचे आवाहन

मुंबई : मराठा आंदोलकांची सीएसएमटी परिसरात प्रचंड गर्दी झाली आहे. यामुळे वाहतुकीस अडथळा येत आहे. महानगरपालिकेने आंदोलनकर्त्यांना स्वच्छता वाहने, टँकर आणि रुग्णवाहिकांना मार्ग मोकळा देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच स्वच्छतेसाठी पुरवलेल्या प्लास्टिक बॅगमध्ये कचरा टाकावा आणि प्रसाधनगृहांचा योग्य वापर करून ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..आझाद मैदान परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनकर्त्यांसाठी महानगरपालिकेकडून पाणी, स्वच्छता, वैद्यकीय सेवा आदी विविध सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी एक हजाराहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून स्वच्छता, पाणीपुरवठा, फवारणी, वैद्यकीय मदत आदी कामे अखंडपणे सुरू आहेत..Accident News: नवी मुंबईत अपघाताचे सत्र, तिघांचा मृत्यू .३१ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी ५७७ आंदोलनकर्त्यांनी वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेतला, तर काहींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आंदोलनस्थळी पिण्याच्या पाण्यासाठी २५ टँकर्स उपलब्ध करून देण्यात आले असून चिखल होऊ नये यासाठी मैदानात खडी टाकण्यात आली आहे. पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात सेवा उपलब्ध असल्या तरी त्या सुरळीतपणे सुरू राहाव्यात यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी सहकार्य करावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..महानगरपालिकेकडून आवश्यक सुविधा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठिय्या देऊन बसले आहेत. आंदोलकांची गर्दी वाढत असल्याने त्यांना अन्न, पाणी, आरोग्यसेवा व निवाऱ्याची गरज भासत असून महानगरपालिकेने सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. २५ टँकर्सद्वारे सतत पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसंच, पाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित राहावे यासाठी पाणी तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.