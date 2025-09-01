मुंबई

Maratha Reservation: आपत्कालीन वाहनांना मार्ग द्या, आंदोलकांसाठी मनपाची सेवा; सहकार्याचे आवाहन

Municipal Corporation: मराठा आंदोलकांची सीएसएमटी परिसरात प्रचंड गर्दी झाली आहे. यामुळे महानगरपालिकेने आंदोलनकर्त्यांना स्वच्छता वाहने, टँकर आणि रुग्णवाहिकांना मार्ग मोकळा देण्याचे आवाहन केले आहे.
Updated on

मुंबई : मराठा आंदोलकांची सीएसएमटी परिसरात प्रचंड गर्दी झाली आहे. यामुळे वाहतुकीस अडथळा येत आहे. महानगरपालिकेने आंदोलनकर्त्यांना स्वच्छता वाहने, टँकर आणि रुग्णवाहिकांना मार्ग मोकळा देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच स्वच्छतेसाठी पुरवलेल्या प्लास्टिक बॅगमध्ये कचरा टाकावा आणि प्रसाधनगृहांचा योग्य वापर करून ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

Mumbai
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil
Maratha reservation protest

