Mumbai News: गणपती दर्शन गर्दीला ओहोटी! आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडीच्या भीतीने भक्तांची पाठ

Mumbai Traffic: मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबई ठप्प झाल्याचे चित्र होते. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक कोंडीत अडकण्याची भीतीने भक्त गणपतीच्या दर्शनाला जाणे टाळत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातून मराठा बांधव मुंबईत दाखल होत आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी संपूर्ण मुंबई विशेषतः दक्षिण मुंबई ठप्प झाल्याचे चित्र होते. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक कोंडीत अडकण्याची भीतीने फोर्ट, चर्चगेट, गिरगाव, भायखळा परिसरातील गणपतीच्या दर्शनाला जाणे टाळले जात असल्याने भक्तांच्या गर्दीला ओहोटी लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गणपती मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

