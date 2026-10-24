मुंबई

Maratha Reservation: निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचे गाजर, याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात युक्तिवाद

Mumbai High Court: मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा युक्तिवाद केला.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राजकीय क्षेत्रात वर्चस्व आहे, म्हणून एका समाजाला मागास ठरवून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचे गाजर दाखवले गेल्याचा आरोप शुक्रवारी (ता. २३) मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला.

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