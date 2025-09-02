Maratha Reservation : शिवरायांची शपथ घेऊन सांगितलेले, मराठ्यांना आरक्षण देणारच; एकनाथ शिंदेंनी केली 'त्या' घोषणेची आठवण

हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अमंलबजावणीचा जीआर हातात घेतल्यानंतर मराठा आंदोलनासाठी सुरु असलेले पाच दिवसांपासूनचे आमरण उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सोडले. यानंतर मराठा बांधवांनी गुलाल उधळत एकच जल्लोष केला. दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देणारच हे मी जाहीर सभेत शिवरायांची शपथ घेऊन सांगितले होते. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की मी जाहीर सभेत शपथ घेऊन सांगितले होते की मराठा समाजाला आरक्षण देणार, ते देखील आम्ही एसईबीसीमधून १० टक्के दिले, ते आरक्षण आम्ही टिकवलेले आहे.आम्ही न्यायमूर्ती सुक्रे आयोग गठित केला. दोन कोटी ५८ लाख हाऊस होल्ड सर्व्हे केला. जवळपास साडेचार लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम केले. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास कसा आहे हे आम्ही सिद्ध केले. विशेष अधिवेशन घेऊन दहा टक्के आरक्षणही दिले. .आता देखील ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या आमच्या सरकारने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि तसेच उपसमितीतील सदस्यांनी देखील पहिल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे, ते ही मुख्य प्रवाहात आले पाहिजेत सरकारची ही भूमिका कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही असणार आहे, असं शिंदे म्हणाले. .सारथीलाही सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मदत केली आहे. स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर याचा फायदा होत आहे. आण्णासाहेब आर्थिक विकास मंडळाची मर्यादा दहा लाखावरुन १५ लाख केली. परदेशी शिक्षण घेणारे समाजातील विद्यार्थी-विद्यार्थिंनीनांही लाभ होत आहे. महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यातील हा मोठा निर्णय आहे. कोणताही निर्णय कायद्याचा चौकटीत घेतला पाहिजे तो टिकला पाहिजे, यासाठी सातारा गॅझेटियरच्या बाबतीत काही त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करण्यासाठी काही वेळ लागेल. हैद्रबाद गॅझेटियर प्रमाणे समाज बांधवांना कोणतीही अडचण न येता कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहेत. असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.