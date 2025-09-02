मुंबई

Maratha Reservation GR : सरकारने मनोज जरांगेना दिलेल्या 'जीआर'मध्ये काय? वाचा संपूर्ण अध्यादेश जसाचा तसा

Full Details of Maharashtra Government GR on Maratha Reservation for Manoj Jarange | महाराष्ट्र शासनाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत जीआर जारी करून कुणबी जाती दाखल्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली.
Maratha Reservation GR : सरकारने मनोज जरांगेना दिलेल्या 'जीआर'मध्ये काय? वाचा संपूर्ण अध्यादेश जसाचा तसा
Sandip Kapde
Updated on

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना जीआर जारी केला आहे. या शासन निर्णयामध्ये मराठा समाजासाठी आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात सरकारची भूमिका, उपाययोजना, तसेच पुढील वाटचालीसाठीचे मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने हा अध्यादेश काढला असून त्यामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
Maratha reservation case
maratha protest
maratha community reservation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com