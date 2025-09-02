Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी ! जरांगे पाटलांनी जीआर स्वीकारत सोडले उपोषण; भावूक होत म्हणाले- आज सोन्याचा दिवस

Summary मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्या सरकारने मान्य करून हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर दिला.दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू होणार असून, जरांगे पाटील यांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले.आंदोलक आणि मराठा समाजाने विजयाचा जल्लोष साजरा केला व हा दिवस "सोन्याचा दिवस" असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले..मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर त्यांना सोपविण्यात आला आहे, आता दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात होणार असल्याचे शिष्टमंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केले. तसेच त्यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगेंनी उपोषण सोडायचं काय असे आंदोलकांना विचारले, होकार मिळताच त्यांनी विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबूपाणी घेऊन पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले. .मागण्या मान्य झाल्यानंतर जरांगे पाटील हे भावूक झाले. त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू वाहिले. आंदोलकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषण सोडण्यास यावे अशी मागणी केली मात्र जरांगे म्हणाले की आपल्याला गॅझेटियर महत्त्वाचे आहे त्यामुळे ते आले किंवा नाही याला महत्व नाही. .यानंतर आंदोलनस्थळी गणपतीची आरती करण्यात आली. यावेळी एक मराठा लाख मराठा, जरांगे पाटील जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या जवळपास सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडताच आंदोलकांना एकच जल्लोष केला. मनोज जरांगेंवर, तसेच विखे पाटील यांच्यावर विजयाचा गुलाल उधळण्यात आला. .मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आज सोन्याचा दिवस आहे. माझ्या जातीचे कल्याण झाले. मुंबई पण काबीज करुन दाखविला, विजय मिळवून दाखवला, संपूर्ण महाराष्ट्र आनंदी, असा विजय ७५ वर्षांत कधीच झाला नव्हता असे ते म्हणाले. शिंदे समिती महाराष्ट्रासाठी काम करणार आहे, त्यामुळे हा महाराष्ट्रासाठी सुवर्ण क्षण आहे,असं जरांगे पाटील म्हणाले. .FAQsप्रश्न 1: मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या?👉 मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे आणि हैद्राबाद गॅझेटियर लागू करावा.प्रश्न 2: सरकारने कोणता निर्णय घेतला?👉 सरकारने हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर जारी करून, दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याचे जाहीर केले.प्रश्न 3: उपोषण कसे संपले?👉 आंदोलकांचा होकार घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबूपाणी पिऊन उपोषण सोडले.प्रश्न 4: आंदोलनानंतरचा माहोल कसा होता?👉 "एक मराठा लाख मराठा" घोषणांसह गुलाल उधळला गेला, गणपतीची आरती झाली आणि मोठा जल्लोष साजरा झाला.प्रश्न 5: मनोज जरांगे पाटील यांनी विजयाबद्दल काय म्हटले?👉 त्यांनी हा दिवस "सोन्याचा दिवस" म्हटला आणि ७५ वर्षांत असा ऐतिहासिक विजय कधीच झाला नसल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.