मुंबई

जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर शिंदे गटाच्या 'या' खासदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; केली मोठी मागणी, पत्रावरुन वाद चिघळण्याची शक्यता!

Milind Deora’s letter to CM on South Mumbai protests : मिलिंद देवरा यांच्या पत्रावरून ठाकरे गट आक्रमक, वाद चिघळण्याची शक्यता
बाळकृष्ण मधाळे
Milind Deora letter : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन छेडले होते. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी उपोषण मागे घेतले आणि विजयी गुलाल उधळत आंदोलन संपवले; पण त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिंदे गटाचे राज्यसभेचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महत्त्वाचे पत्र लिहून आंदोलनांबाबत मोठी मागणी केली आहे.

