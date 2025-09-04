जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर शिंदे गटाच्या 'या' खासदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; केली मोठी मागणी, पत्रावरुन वाद चिघळण्याची शक्यता!

Milind Deora letter : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन छेडले होते. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी उपोषण मागे घेतले आणि विजयी गुलाल उधळत आंदोलन संपवले; पण त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिंदे गटाचे राज्यसभेचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महत्त्वाचे पत्र लिहून आंदोलनांबाबत मोठी मागणी केली आहे..यावरून राजकारणाला उधाण आले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी या पत्रावरून शिंदे गटावर जोरदार टीका केलीये. “अमित शहा पुरस्कृत शिंदे गटाचा हाच खरा चेहरा आहे. मुंबईत मराठी माणूस न्याय मागण्यांसाठी एकवटला, त्याचीच पोटदुखी शिंदे गटाला झाली आहे. शिंदे गटाचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी दक्षिण मुंबईत मराठी माणसाच्या आंदोलनास परवानगी देऊ नये, असे मुख्यमंत्र्यांना लिहिले. त्यामुळे बाळासाहेबांचा फोटो वापरणे ताबडतोब बंद करा,” असं राऊतांनी म्हटलंय..राऊत यांनी देवरा यांचे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. स्वतः देवऱ्यांनीही हे पत्र ट्विटरवर पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली आहे. हे पत्र बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. देवरा यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे की, आझाद मैदानासह दक्षिण मुंबईत वारंवार आंदोलनं होत आहेत. यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. लोकशाहीत आंदोलन आवश्यक आहेत, पण त्याचवेळी सर्वसामान्यांना त्रास न होण्याचा हक्कही महत्त्वाचा आहे..Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा.त्यांनी नमूद केलं, की दक्षिण मुंबई हे केवळ राज्य प्रशासनाचे हृदय नाही, तर राजकीय आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथे मंत्रालय, विधानभवन, मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलिसांची प्रमुख कार्यालये तसेच पश्चिम नौदल मुख्यालय आहे. त्याचप्रमाणे अनेक वित्तीय संस्था, कॉर्पोरेट कार्यालये आणि महत्त्वाची आस्थापने येथे कार्यरत आहेत..“जगातील कोणत्याही राजधानीत अशा आंदोलनांना परवानगी दिली जात नाही, ज्यामुळे शासन, सुरक्षा किंवा अर्थव्यवस्थेला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने अशा आंदोलनांना दक्षिण मुंबईपासून दूर ठेवावे किंवा परवानगीच देऊ नये,” अशी मागणी देवरा यांनी आपल्या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या पत्रामुळे मराठा आरक्षण आणि आंदोलने यावरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी शिंदे गट आणि विरोधकांमध्ये शब्दयुद्ध रंगले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.