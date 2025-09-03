मुंबई

'आम्हाला माहितीये, शिंदेसाहेब तुमच्यावर ताण पडतो, तेव्हा तुम्ही दरे गावात जाता'; मराठा आरक्षणावरुन ॲड. सदावर्तेंचा निशाणा

Adv. Gunaratna Sadavarte Criticizes Government Decision : मराठा-ओबीसी संघर्ष पेटणार? सदावर्तेंनी दिला गंभीर इशारा
बाळकृष्ण मधाळे
Maratha Reservation Case : राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मान्यता दिली असून, त्यांच्या आग्रहानुसार हैद्राबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत आदेशही जारी केला असून, त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळविण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

