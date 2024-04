मुंबई

Maratha Reservation: मराठा समाजास कोणत्या आधारावर मागास ठरवले; याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात सवाल

गेल्या तीन वर्षांत अशी कोणती अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाली की राज्य सरकारला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली|In the last three years, such an exceptional situation has arisen that the state government had time to give reservation to the community in the run-up to the general elections