मराठा-ओबीसी वाद पेटलाय? आरक्षणावर मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं थेट भाष्य; म्हणाले, 'या सगळ्याची उत्तरं तुम्हाला एकनाथ शिंदेच देतील'

Maratha Reservation Protest : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल होत असून या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळत आहे..याच पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी बोलताना मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी प्रतिक्रिया दिलीये. पत्रकारांनी विचारलेल्या मराठा-ओबीसी वाद आता पेटला आहे का? या प्रश्नावर राज ठाकरे म्हणाले, "या सगळ्याची उत्तरं तुम्हाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच देतील. मी त्यावर बोलणार नाही. ते जेव्हा येथे येतील तेव्हा त्यांनाच हे प्रश्न विचारा.".मुंबईत मराठा आंदोलकांना होत असलेल्या गैरसोयीबद्दल बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, "शिंदे येथे आले की त्यांना विचारा, मुंबईकरांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. मागच्या वेळी ते नवी मुंबईत गेले होते आणि त्यांनी प्रश्न (मराठा आरक्षणाचा) सोडवला होता. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरं तेच देतील." अशा शब्दांत राज ठाकरेंनी थेट प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सोपवली. आता यावर शिंदे काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..