Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार? सरकारकडे देखील एक दिवसाचा वेळ, शिष्टमंडळ घेणार जरांगेंची भेट

मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी 10 वाजल्यापासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या उपोषणामुळे दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. सध्या गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या भागात भक्तांचीही प्रचंड गर्दी आहे, त्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आज संध्याकाळी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याची शक्यता आहे..उपोषणामुळे दक्षिण मुंबईत तणावमनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या समर्थकांनीही मोठ्या संख्येने मैदानात गर्दी केली आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सकाळपासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते फोर्ट परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गणपती उत्सवाच्या काळात या भागात भाविकांची वर्दळ असते, त्यामुळे वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..सरकारची तातडीची पावलेजरांगे यांच्या उपोषणामुळे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आज संध्याकाळी सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानात जरांगे यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारला आशा आहे की, गणपती उत्सवाच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार टाळता येईल आणि लवकरात लवकर परिस्थिती नियंत्रणात येईल..गणपती उत्सव आणि उपोषणसध्या मुंबईत गणपती उत्सवाची धामधूम सुरू आहे. मुंबईतील गणपतींच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक येत आहेत. अशा परिस्थितीत जरांगे यांच्या उपोषणामुळे निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी आणि गर्दी यामुळे स्थानिक प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. पोलिसांनी या भागात अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला आहे, तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत..जरांगे यांच्या मागण्यामनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या उपोषणाला मोठ्या प्रमाणात लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे, विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे. आझाद मैदानातील त्यांच्या उपोषणाला समर्थकांची मोठी गर्दी जमली आहे, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून लवकर तोडगा काढणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरेल..आज संध्याकाळी होणारी सरकार आणि जरांगे यांच्यातील भेट हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. जर ही चर्चा यशस्वी झाली, तर दक्षिण मुंबईतील तणाव कमी होऊ शकतो आणि गणपती उत्सव निर्विघ्नपणे पार पडू शकेल. मात्र, जर तोडगा निघाला नाही, तर परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे..