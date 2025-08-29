मुंबई

Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार? सरकारकडे देखील एक दिवसाचा वेळ, शिष्टमंडळ घेणार जरांगेंची भेट

Government Urgent Response to Manoj Jarange Maratha Reservation Hunger Strike in Mumbai | मनोज जरांगे यांचे आझाद मैदानातील उपोषण तीव्र; सरकारचे शिष्टमंडळ संध्याकाळी भेटणार, वाहतूक कोंडीमुळे दक्षिण मुंबईत तणाव.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी 10 वाजल्यापासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या उपोषणामुळे दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. सध्या गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या भागात भक्तांचीही प्रचंड गर्दी आहे, त्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आज संध्याकाळी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

