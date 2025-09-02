कोर्टाची मुदत संपली तरी मनोज जरांगे आझाद मैदानात; हायकोर्ट काय घेणार निर्णय? मराठा आरक्षण आंदोलन तापणार

मुंबई: मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आता पाचव्या दिवशी पोहोचले आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेली मुदत संपली तरी जरांगे आणि त्यांचे समर्थक आझाद मैदान सोडण्यास तयार नाहीत. कोर्टाने राज्य सरकारला आंदोलनाची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पोलीसही मैदानात दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचा पुढील निर्णय काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाने मुंबईत वाहतूक विस्कळीत झाली असून, सामान्य नागरिकांना मोठी गैरसोय होत आहे..आंदोलनाचा पाचवा दिवस: उपोषण आणि ठाम भूमिकामनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आज पाचवा दिवस असून, त्यांची प्रकृती बिघडत असली तरी ते ठाम आहेत. "आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही," असा निर्धार जरांगे यांनी व्यक्त केला. आंदोलनात हजारो मराठा समाज बांधव सहभागी झाले असून, महिलाही मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. मात्र, हायकोर्टाने 3 वाजेपर्यंत पोलिसांना मैदान खाली करण्याचे आदेश दिले होते. मुदत संपल्यावरही आंदोलक हटण्यास तयार नसल्याने तणाव वाढला आहे..हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने सांगितले की, आंदोलन शांततापूर्ण राहिले पाहिजे आणि ५,००० पेक्षा जास्त लोक मैदानात राहू शकत नाहीत. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्था बाधित होत असल्याचे कोर्टाने नोंदवले. "आंदोलकांना ठाण्यात रोखा आणि जरांगे यांना उपचार घेण्यास सांगा," असे कोर्टाने सरकारला सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी आंदोलकांनी कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला असून, मनोज जरांगे आणि विरेंद्र पाटील यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत..Manoj Jarange: आमचा वाघ चार दिवसांपासून उपाशी, मग आम्ही सण का साजरा करायचा? महिलांचा महालक्ष्मीला भावनिक निरोप.पोलीस दाखल आणि वाहतूक विस्कळीतमुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानात दाखल होत आंदोलकांना ताबडतोब मैदान खाली करण्याची विनंती केली आहे. १,५०० हून अधिक पोलिसांना तैनात करण्यात आले असून, सीएसटी, मरीन ड्राइव्ह आणि फोर्ट परिसरात वाहतूक कोंडी झाली आहे..विखे पाटीलांची भेट आणि अंतिम मसुदाहायकोर्टाच्या आदेशानंतरही मनोज जरांगे आझाद मैदानातच राहिले आहेत. भाजप नेते आणि जलसंग्रह मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे जरांगे यांची भेट घेणार आहेत. विखे पाटील यांनी सांगितले की, "जरांगे यांना अंतिम मसुदा देणार आहोत. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत." मात्र, जरांगे यांनी सरकारवर विश्वास नसल्याचे सांगितले.दुपारी ३ वाजता पुढील सुनावणी होणार असून, कोर्ट आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नका असे सांगितले. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने नामवंत वकील सतिश माने शिंदे हे मैदानात उतरले आहेत..कोर्टाने काय म्हटलं होतं?न्यायालयाने आंदोलनकर्ते आणि सरकार दोघांनाही कठोर शब्दांत सुनावले. दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवर व सार्वजनिक ठिकाणी जमाव करून आंदोलन करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परवानगी नसताना आझाद मैदानावरही कोणी थांबू शकत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. समाजाच्या वकिलांनी आपली मते मांडली, मात्र न्यायालयाने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास आम्हालाच प्रत्यक्ष पाहणीस उतरावे लागेल, असा इशारा दिला. सरकारने दुपारी तीन वाजेपर्यंत परिसर मोकळा करून शांतता प्रस्थापित करावी, अन्यथा कठोर पावले उचलली जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले..Manoj Jarange Patil : 'जरांगेंना हात लावला, तर मुस्लिम समाज छातीचा कोट करून रस्त्यावर उतरेल'; इम्तियाज जलील यांचा थेट इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.