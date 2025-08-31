Manoj Jarange : सुप्रिया सुळेंच्या गाडीवर बाटल्या फेकल्या, जरांगेंनी आंदोलकांना खडसावलं; म्हणाले, ''भेटायला आलेल्या नेत्यांना...''

Supriya Sule’s car attacked with bottles at Maratha reservation protest : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करत आहेत. त्यांनी आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. यादरम्यान आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मनोज जरांगे भेट घेतली. मात्र, त्या माघारी परत असताना काही आंदोलकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांच्या गाडीवर प्लास्टिकच्या बाटल्याही फेकण्यात आला, या आंदोलकांना आता मनोज जरांगे यांनी चांगलंच खडसावलं आहे. .मनोज जरांगे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी गोंधळ घालणाऱ्या आंदोलकांना सुनावलं. ते म्हणाले, ''आपल्या व्यासपीठावर आलेला आपला दुश्मन जरी असता तरी त्याला सन्मान द्या. नाही तर नेते आपल्याकडे येणार नाहीत. कुणीही आलं तर जोपर्यंत सहन होत आहे, तोपर्यंत सहन करा. सध्या विरोधी पक्षांचा नेता असो किंवा कुणीही असो की त्यांना त्रास देऊ नका.''.Manoj Jarange: राज ठाकरे म्हणजे मानाला भुकेलं पोरगं, कुचक्या कानाचं; मनोज जरांगेंची खोच टीका .पुढे ते म्हणाले की विरोधक असतील तरी त्यांच्याशी सन्मानाने वागा. गोंधळ घालणारे कोण आहेत? हे सुद्धा बघावं लागेल. त्याचे व्हिडीओ आपल्याकडे आहेत. गोंधळ घालणारे सरकारने पाठवले आहेत, की मराठा बांधव आहेत, हे देखील तपासावं लागेल, असंही त्यांनी नमूद केलं. सरकारला दंगल घडवून आणायची आहे. त्यामुळे सावध राहा. बाकीच संगळ मी बघतो, असा सल्लाही त्यांनी आंदोलकांना दिला. सर्वांनी शांतता ठेवा, असं आवाहनही त्यांनी केलं..नेमकं काय घडलं?सुप्रिया सुळे आझाद मैदानावर दाखल झाल्या तेव्हा मनोज जरांगे पाटील हे झोपले होते. त्यामुळे चर्चा न करता सुप्रिया सुळे भेट घेऊन परत निघाल्या. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. सुप्रिया सुळे यांना परत जाताना आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला घेराव घातला. त्यांच्या गाडीवर पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्याही फेकण्यात आल्या..Manoj Jarange: मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर महत्त्वाच्या हालचाली, आज उपसमितीची महत्त्वाची बैठक.आंदोलकांनी सुप्रिया सुळे यांना घेराव घातल्यानं काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होतं. शरद पवारांनी वाटोळं केलंय असं म्हणत आंदोलक आक्रमक झाले होते. त्यावेळी आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं अशा घोषणाही देण्यात आला. मराठा बांधवांनी त्यांच्या मागण्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर मांडल्या. सुप्रिया सुळेंना सुरक्षा रक्षकांनी सुखरुप बाहेर नेल्यानं कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.