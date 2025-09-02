manoj jarange
manoj jarangeesakal
मुंबई

Manoj Jarange: प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरणार म्हणजे काय? दुपारी ३ वाजेपूर्वी मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार? मोठी अपडेट समोर

Maratha Reservation Tangle: Will Affidavit for Kunbi Certificate Resolve the Issue? | मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण पाचव्या दिवशी; राज्य सरकार नव्या जीआरच्या तयारीत, कुणबी प्रमाणपत्रासाठी प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरण्याची शक्यता.
Published on

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावरील उपोषण आज पाचव्या दिवशीही सुरू आहे. या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आला असून, सरकार लवकरच यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. दुपारी ३ वाजता होणाऱ्या कोर्टाच्या सुनावणीपूर्वी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार असून, यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरता येईल का, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
Maratha reservation case
maratha protest
maratha community reservation
OBC and Maratha reservation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership
Marathi News Esakal
www.esakal.com