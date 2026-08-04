Maratha Students: सरकारच्या घोषणेला निधीचा ब्रेक! मराठा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती निधीअभावी रखडल्या, सवलती कागदावरच

-दीपा कदममुंबई : ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलती व सुविधा देण्याची राज्य सरकारची घोषणा आर्थिक तरतुदीअभावी प्रत्यक्षात आलेली नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच शालेय शिक्षण विभागाने निधी उपलब्ध ल्याने योजनांची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेल्या सर्व सवलती सध्या कागदावरच राहिल्या आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राज्य सरकारने सहा जून रोजी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्ग प्रवर्गाप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. हा निर्णय २०२६-२७ पासून लागू करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही..मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नुकतीच याविषयावर बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. आठवी ते १० मधील विद्यार्थिनींना दरमहा ३०० रुपये याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी ३००० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते आणि एक लाख ७८ हजार ५७३ विद्यार्थ्यांना एकूण ५३ कोटी ५७ लाख रुपये इतका निधी लागणार आहे. .पण त्याची तरतूद झालेली नसल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने कळवले. शिवाय या विभागाने इतर योजनांची माहितीदेखील घेतली नसल्याचे दिसून आल्याने बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. कृषी विभागाने राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती व वसतीगृह भत्ता योजना राबवली आहे, मात्र ओबीसींप्रमाणे इतर शुल्क व देखभाल भत्ता मराठा समाजाला लागू करण्यात आले नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.मराठा समाजातील विद्यार्थी प्रतीक्षेतशालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना: दहावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते.शालेय व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती: इयत्ता नववी ते १२ वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना.शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची आणि इतर १६ विविध बाबींच्या खर्चाची प्रतिपूर्तीआयटीआय आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण सवलती: सरकारी व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभकेंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतरच्या (कॅप) जागांवर लाभ: ‘कॅप’ फेरी पूर्ण झाल्यावर रिक्त जागा किंवा संस्था स्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही सवलती लागू.परराज्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ : महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले पण परराज्यातील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेले विद्यार्थीही यास पात्र असतील.‘सारथी’मार्फत वाहनचालक प्रशिक्षण : मोटर वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना ‘सारथी’ संस्थेमार्फत राबवली जाईल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.