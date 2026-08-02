Marathi Career Opportunities: बदलत्या तंत्रज्ञानयुगात मराठी विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या नवी दालने उघडी; दर्जेदार आशयनिर्मितीवर डॉ. राहुल पाटील यांचा भर

विरार : बदलत्या तंत्रज्ञानयुगात मराठी विद्यार्थ्यांसाठी संधींची दालने खुली झालेली असून सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रांमध्ये दर्जेदार आशयनिर्मितीची मोठी गरज असून नव्या माध्यमांकडे केवळ छंद म्हणून नव्हे, तर उत्पन्नाचे प्रभावी साधन म्हणूनही पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन डॉ.राहुल पाटील यांनी वसई मध्ये केले. विद्यावर्धिनी शिक्षणसंस्थेच्या अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयाच्या मराठी विभागातर्फे अण्णाभाऊ साठे जयंती आणि मराठी वाङ्मयमंडळाचा उद्घाटन समारंभ उत्साहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, जव्हार येथील मराठी विभागप्रमुख डॉ. राहुल पाटील यांनी मार्गदर्शन केले..अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अरविंद उबाळे होते. प्रारंभी डॉ. पाटील यांनी अण्णाभाऊ साठे यांचा जयंतीदिन हा यावर्षीपासून लेखन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा होणार असल्याचा उल्लेख करून आपल्या भाषणाच्या प्रारंभी त्यांच्या साहित्यसेवेचा परामर्श घेत त्यांच्या साहित्याच्या सामाजिक जाणिवा अधोरेखित केल्या. त्यानंतर बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मराठी भाषा आणि साहित्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध व्यावसायिक संधींचा त्यांनी तपशीलवार आढावा घेतला.लेखन, संपादन, मुद्रितशोधन, पत्रकारिता, अध्यापन, संशोधन, ब्लॉग लेखन, युट्यूब, पॉडकास्ट, पटकथा, मुलाखती, आशयनिर्मिती तसेच विविध दृकश्राव्य माध्यमांतील करिअरच्या संधींची माहिती देताना त्यांनी विद्यार्थ्यांना सातत्याने ज्ञानसंपादन, कौशल्यविकास आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रांमध्ये दर्जेदार आशयनिर्मितीची मोठी गरज असून नव्या माध्यमांकडे केवळ छंद म्हणून नव्हे, तर उत्पन्नाचे प्रभावी साधन म्हणूनही पाहण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. शून्यातून सुरुवात करून ज्ञानाच्या बळावर यश संपादन केलेल्या विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींची उदाहरणे देत त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरित केले..यावेळी अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त तसेच मराठी वाङ्मयमंडळाच्या उद्घाटनानिमित्त 'प्रेरणा' या भित्तिपत्रकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठी वाङ्मयमंडळाचे विद्यार्थीप्रतिनिधी तसेच पदाधिकारी याची समिती यावेळी जाहीर करण्यात आली व त्यांचे प्रातिनिधीक स्वरूपात स्वागत करण्यात आले. प्रा. डॉ. सखाराम डाखोरे यांनी सादर केलेल्या 'मायबाप' या कवितेच्या गायनाने कार्यक्रमाला विशेष उंची प्राप्त झाली.प्राचार्य डॉ. अरविंद उबाळे यांनी आपल्या अध्यक्षीय समारोपात विद्यार्थ्यांची ज्ञानपीपासा आणि सामाजिक जाणीवा भाषिक कौशल्ये व तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर यांविषयी मार्मिक भाष्य केले..या कार्यक्रमास कनिष्ठ व पदवी विभागातील सुमारे ६५० विद्यार्थी, विभागप्रमुख, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रा. शैलेश औटी यांनी प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. प्रा. डॉ. सखाराम डाखोरे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर उपप्राचार्य डॉ. अनिलकुमार शेळके यांनी आभार प्रदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.