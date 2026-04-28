Mumbai : कृष्णाने रविवारी रात्री बर्थडे साजरा केला, सोमवारी पहाटे मुस्कानसोबत मरीन ड्राइव्हवर गेला; अपघातात तिघांचा मृत्यू

Marine Drive Accident News: दुचाकीने धडक दिल्यानंतर झालेल्या अपघातात मरीन ड्राइव्हवर तीन जणांचा मृत्यू झाला. सोमवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. मृतांमध्ये तरुण-तरुणीसह वृद्धाचा समावेश आहे.
Marine drive Accident

Marine Drive Accident Claims Three Lives

Marine drive Accident: भरधाव येणाऱ्या दुचाकीने रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला धडक दिल्यानंतर झालेल्या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास मरीन ड्राइव्ह येथे घडली. हा अपघात इतका भीषण होता, की पादचारी ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीवरील तरुण व तरुणी जागीच ठार झाले. कृष्णा देसाई (वय १९), मुस्कान शेख (वय १८) आणि किशोर लामणे (वय ६२) अशी मृतांची नावे आहेत. मरीन ड्राइव्ह पोलिस घटनेचा तपास करीत आहेत.

