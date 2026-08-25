Ferry Boat: फेरीबोटींची प्रतीक्षा संपणार! गेटवे-मांडवा फेरीबोट १ सप्टेंबरपासून सुरू; मेरिटाइम बोर्डाचा निर्णय

अलिबाग : गेटवे मांडवा जलवातूक तब्बल तीन महिन्याच्या बंदीनंतर १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. गौरी-गणपतीच्या सणासाठी अलिबाग-मुरूडमधील चाकरमान्यांसाठी हा सर्वात सोईचा मार्ग आहे. मांडवा बंदरातील जेट्टीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. ही जेट्टी काही दिवसांतच बंदरात आल्यानंतर निर्धारित वेळापत्रकानुसार सुरू होईल, असे जलवाहतूक संस्थांचे मत आहे..मॉन्सूनच्या आगमनाबरोबरच गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवापर्यंतची फेरीबोट सेवा बंद करण्यात आली होती. मेरिटाइम बोडनि १ सप्टेंबरपासून या मार्गावरील फेरीबोट सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे. त्यानुसार अजंठा, मालदार, पीएनपी या वाहतूक संस्थांनी आपल्या फेरीबोटी सज्ज ठेवल्या आहेत. मांडवा बंदरातील तरंगत्या जेट्टीचे दुरुस्तीचे काम सध्या चालू आहे. लाटांचा मारा आणि खाऱ्या पाण्यामुळे या जेट्टीची नादुरुस्ती झालेली आहे..Mhada: लॉटरीची घरे घटणार? २० टक्के योजनेतील घरांवरून म्हाडा-पालिका पेच.प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या जेट्टीची डागडुजी केली जात जात आहे. गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा हा सर्वात लोकप्रिय जलवाहतूक मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रवासीसंख्याही वाढत आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी जलवाहतुकीची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनीही आपल्या बोटीची दुरुस्ती पूर्ण करावी. त्यावर पुरेशा संख्येने लाइफ जॅकेट असावेत, सुरक्षा साधणाच्या उपाययोजना असाव्यात, अशा सूचना मेरिटाइम बोडनि दिल्या आहेत. या सेवेवर अलिबाग, मुरूड तालुक्यातील पर्यटन व्यवसाय अवलंबू असल्याने फेरीबोट सुरू होण्याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे..प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मेरीटाइम बोर्डाने कडक धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. यासाठी फेरीबोटींची दुरुस्ती, बोटीमध्ये पुरेशे लाइफ जॅकेट असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी वारंवार चर्चा केल्यानंतर यश येत आहे.- चंद्रकांत मोकल, अध्यक्ष-जलवाहतूक प्रवासी संघटना.Mumbai Metro: अंडरग्राऊंड मेट्रो स्थानकात लिफ्टमध्ये बिघाड, ६ जण अडकले; प्रवाशांमध्ये गोंधळ.तरंगती जेट्टी दुरुस्त होऊन परत येण्याची वाट पाहात आहोत. ३० ऑगस्टपर्यंत तिची जोडणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून प्रशासन त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.- आशीष मानकर, बंदर निरीक्षक, मांडवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.