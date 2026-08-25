मुंबई

Ferry Boat: फेरीबोटींची प्रतीक्षा संपणार! गेटवे-मांडवा फेरीबोट १ सप्टेंबरपासून सुरू; मेरिटाइम बोर्डाचा निर्णय

Gateway-Mandwa Ferry: तीन महिन्याच्या बंदीनंतर गेटवे मांडवा जलवातूक सुरू होणार आहे. मेरिटाइम बोर्डाने हा निर्णय घेतला आहे.
Gateway-Mandwa Ferry

Gateway-Mandwa Ferry

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अलिबाग : गेटवे मांडवा जलवातूक तब्बल तीन महिन्याच्या बंदीनंतर १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. गौरी-गणपतीच्या सणासाठी अलिबाग-मुरूडमधील चाकरमान्यांसाठी हा सर्वात सोईचा मार्ग आहे. मांडवा बंदरातील जेट्टीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. ही जेट्टी काही दिवसांतच बंदरात आल्यानंतर निर्धारित वेळापत्रकानुसार सुरू होईल, असे जलवाहतूक संस्थांचे मत आहे.

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