Boisar Fire : बोईसरमधील कार्पेट कारखान्याला आग; चार कामगार गंभीर जखमी

बोईसर औद्योगिक वसाहतीतील कार्पेट आणि दोरखंड बनवणाऱ्या रिस्पॉन्सिव्ह नावाच्या कंपनीला अचानक आग लागली.
सकाळ वृत्तसेवा
- सुमित पाटील

बोईसर - बोईसर औद्योगिक वसाहतीतील कार्पेट आणि दोरखंड बनवणाऱ्या रिस्पॉन्सिव्ह नावाच्या कंपनीला (ता. ३१) दुपारी ४:१५ च्या सुमारास अचानक आग लागली. सदर ठिकाणी बोईसर अग्निशमन विभागाची गाडी आग विझविण्याचे काम करत आहे.

