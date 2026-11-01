मुंबई

Tarapur MIDC Fire: तारापूर एमआयडीसीतील गिनी सिल्क मिलला भीषण आग; अडीच तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण, जीवितहानी टळली

Massive Fire at Guinea Silk Mill in Tarapur MIDC: बोईसरमधील गिनी सिल्क मिलला आग; कंपनीचे आर्थिक नुकसान, कोणतीही जीवितहानी नाही
Guinea Silk Mill Fire in Boisar Tarapur MIDC Raises Industrial Safety Concerns After Firefighters Complete Rescue Operations

Guinea Silk Mill Fire in Boisar Tarapur MIDC Raises Industrial Safety Concerns After Firefighters Complete Rescue Operations

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संतोष घरत

​बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील ‘गिनी सिल्क मिल’ या नामांकित कंपनीला आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास भीषण आग लागली. सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही; मात्र आगीत कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ​मिळालेल्या माहितीनुसार, तारापूर एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक १५ वर असलेल्या 'गिनी सिल्क मिल'च्या संगणक व स्टोअर रूममधून सकाळी साडेसातच्या सुमारास अचानक दाट धूर निघू लागला. पाहता पाहता आगीने रौद्ररूप धारण केले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Accident fire
palghar
Boisar industrial accident