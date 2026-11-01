Tarapur MIDC Fire: तारापूर एमआयडीसीतील गिनी सिल्क मिलला भीषण आग; अडीच तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण, जीवितहानी टळली

-संतोष घरत बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील ‘गिनी सिल्क मिल’ या नामांकित कंपनीला आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास भीषण आग लागली. सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही; मात्र आगीत कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तारापूर एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक १५ वर असलेल्या 'गिनी सिल्क मिल'च्या संगणक व स्टोअर रूममधून सकाळी साडेसातच्या सुमारास अचानक दाट धूर निघू लागला. पाहता पाहता आगीने रौद्ररूप धारण केले..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.सकाळी ७:४० वाजता तारापूर अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले, अशी माहिती अग्निशमन अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी दिली. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवानांनी तत्परता दाखवत पाण्याचा मारा सुरू केला आणि सुमारे दोन ते अडीच तासांच्या अथक परिश्रमांनंतर, सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात यश आले..या आगीबाबत अधिक माहिती देताना पालघर औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे सहसंचालक माधव तोटेवाड यांनी सांगितले की, "कंपनीच्या स्टोअर रूममधील संगणक विभागात शॉर्टसर्किट झाल्याने ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आगीत काही प्रमाणात साहित्याचे नुकसान झाले आहे." सुदैवाने दुर्घटनेवेळी कारखान्यात कामगार उपस्थित नसल्याने जीवितहानी झाली नाही..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.\rदरम्यान, तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या घटनांमुळे कारखान्यांमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणा आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या आगीच्या नेमक्या कारणाचा आणि झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर पंचनामा करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.