मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे गायक दिलजीत दोसांज याचा कार्यक्रम आणि फिनिक्स मॉलमधील ब्लॅक फ्रायडे सेल यामुळे महालक्ष्मी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. .महालक्ष्मीसह मुंबईतील काही प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण निर्माण झाला. कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या नागरिकांची आणि वाहनांची मोठी वर्दळ असल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. दिलजीतच्या कार्यक्रमाला बॉम्बस्फोट आणि ग्रेनेड हल्ल्याची धमकी मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली होती..Western Railway: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा ३०-४० मिनिटांचा खोळंबा; कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसरात पाचशेहून अधिक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने परिसराची तपासणी केली. रेसकोर्सच्या परिसरात सुमारे ५०० ते ७०० मीटर अंतरापर्यंत वाहनांना प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली होती. कार्यक्रमस्थळी पार्किंगची सुविधाही बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी वाहतुकीचा वापर करावा लागला..Megablock: लोकल वाहतुकीला उद्या ब्रेक! मध्य, ट्रान्सहार्बरवर मेगाब्लॉक; पश्चिम रेल्वेवर रात्रकालीन कामे, पाहा वेळापत्रक.दुसरीकडे, ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे फिनिक्ससह विविध मॉलमध्ये खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी झाली. त्यामुळे मॉल परिसरातील रस्त्यांवरही वाहनांची संख्या वाढली. कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले, मात्र कार्यक्रमाची वेळ, खरेदीसाठी बाहेर पडलेले नागरिक आणि वाढलेली वाहनांची वर्दळ यामुळे महालक्ष्मी परिसरात वाहतूक कोंडीचा फटका इतर वाहनचालकांना बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.