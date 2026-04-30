मानखुर्दमध्ये अपघातग्रस्त यंत्र हटवण्यासाठी रस्ता अडवला, १५ मिनिटांच्या अंतरासाठी ६ तास; दिवसभर वाहतूक कोंडी

मानखुर्द परिसरात शीव-पनवेल महामार्गावर उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी वापरले जाणारे मोठे खोदकाम यंत्र कोसळल्याने मंगळवारीरात्री झालेल्या अपघातात एका पोलिस शिपायाचा मृत्यू झाला. अपघातग्रस्त यंत्र बाजूला हटविण्यासाठी संपूर्ण रस्ताच अडवून ठेवल्याने बुधवारी दिवसभर शीव-पनवेल महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. परिणामी, १५ मिनिटांच्या अंतरासाठी वाहन चालकांना पाच ते सहा तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागले होते. रात्री उशिरापर्यंत वाहतूक कोंडी सुटली नव्हती. गुरुवारी सकाळी वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. Mumbai traffic update long jams on Sion Panvel route after accident vehicle removal causes delays.मानखुर्द येथे मागील काही महिन्यांपासून उड्डाणपुलाचा पाया उभारण्याचे काम सुरू आहे. मंगळवारी रात्री ११ च्या सुमारास खोदकाम सुरू असताना अचानक चालकाचे यंत्रावरील नियंत्रण सुटल्याने ते रस्त्यावर कोसळले. याच वेळी नेहरूनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलिस शिपाई संतोष चव्हाण (४६) दुचाकीने नवी मुंबईकडे घरी जाताना हे यंत्र त्यांच्या अंगावर पडल्याने ते गंभीर जखमी झाले..पिकअप उलटून भीषण अपघातात १२ जणांचा जागीच मृत्यू, २० जण गंभीर जखमी; घटनास्थळी मृतदेहांचा खच.घटनास्थळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी याबाबत पोलिस आणि तत्काळ मानखुर्द अग्निशमन दलाला माहिती दिली. बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन चव्हाण यांना बाहेर काढत रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी मानखुर्द पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मशीन असमान जमिनीवर उभी असल्याने ती कोसळली असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..याठिकाणी काम करणारा कंत्राटदार आणि संबंधित यंत्रणेने रात्रीच ही मशीन रस्त्याच्या बाजूला करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी ही मशीन बाजूला करण्यासाठी बुधवारी दुपारी सुरुवात केली. मशीनचे वजन जास्त असल्याने तिला बाजूला करण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध एक मोठा क्रेन उभा करण्यात आला. मात्र या क्रेनमुळे मुंबईहून नवीमुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. चेंबूर ते मानखुर्द हे अंतर केवळ १२ ते १५ मिनिटांचे आहे. मात्र वाहतूक कोंडीमुळे हेच अंतर कापण्यासाठी वाहन चालकांना पाच ते सहा तास लागले होते. परिणामी वाहन चालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची भावना होती.