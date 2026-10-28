Matheranchi Rani : डोंगरदऱ्यांतून पुन्हा धावणार ‘माथेरानची राणी’! ३० ऑक्टोबरपासून नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सुरू

- नितीन बिनेकरमुंबई - हिरव्यागार डोंगररांगा, धुक्याने वेढलेले घाट आणि नागमोडी वळणांवरून होणारा संथ प्रवास... माथेरानच्या निसर्गसौंदर्याची सफर घडवणारी पर्यटकांची लाडकी ‘माथेरानची राणी’ पुन्हा रुळावर धावणार आहे. पावसाळ्यात सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आलेली नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेनची सेवा ३० ऑक्टोबरपासून पूर्ववत होणार आहे. त्यामुळे डोंगरदऱ्यांमधून प्रवास करत माथेरानच्या निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांना पुन्हा रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..नेरळहून माथेरानला जाणारी पहिली मिनी ट्रेन सकाळी ८.५० वाजता सुटून ११.३० वाजता पोहोचेल. दुसरी गाडी सकाळी १०.२५ वाजता सुटून दुपारी १.०५ वाजता माथेरानला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी माथेरानहून दुपारी २.४५ आणि ४ वाजता गाड्या सुटतील. या गाड्यांमुळे पर्यटकांना आपल्या वेळेनुसार प्रवासाचे नियोजन करता येणार आहे..व्हिस्टाडोम डब्यातून निसर्गदर्शनमाथेरानच्या सफरीत निसर्गाचा वेगळा अनुभव घेता यावा, यासाठी एका जोडीच्या मिनी ट्रेनमध्ये व्हिस्टाडोम डबा असणार आहे. या गाडीत तीन द्वितीय श्रेणीचे डबे आणि दोन द्वितीय श्रेणीसह सामान वाहतुकीचे डबे असतील. दुसऱ्या जोडीच्या गाडीत तीन द्वितीय श्रेणीचे डबे, एक प्रथम श्रेणीचा डबा आणि दोन द्वितीय श्रेणीसह सामान वाहतुकीचे डबे असतील..अमन लॉज ते माथेरान शटल सुरूअमन लॉज-माथेरानदरम्यान दररोज सहा शटल फेऱ्या सुरू राहतील. अमन लॉजहून सकाळी ८.४५, ९.३५, दुपारी १२, २.२५, ३.४० आणि सायंकाळी ५.४५ वाजता गाड्या सुटतील. माथेरानहून परतीच्या गाड्या सकाळी ८.२०, ९.१०, ११.३५, दुपारी २, ३.१५ आणि सायंकाळी ५.२० वाजता सुटतील. दोन्ही स्थानकांदरम्यानचा प्रवास सुमारे १८ मिनिटांचा असेल..सुट्टीच्या दिवशी अतिरिक्त फेऱ्याशनिवार आणि रविवारी पर्यटकांची सोय लक्षात घेऊन अमन लॉज-माथेरानदरम्यान दोन्ही दिशांनी प्रत्येकी दोन अतिरिक्त विशेष फेऱ्या चालवण्यात येतील. अमन लॉजहून सकाळी १०.३० आणि दुपारी १.३५ वाजता, तर माथेरानहून सकाळी १०.०५ आणि दुपारी १.१० वाजता विशेष गाड्या सुटतील. त्यामुळे शनिवार-रविवारी माथेरानला जाणाऱ्या पर्यटकांना प्रवासाचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील..पावसाळ्यात सुरक्षिततेसाठी विश्रांतीडोंगराळ मार्गावरील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य रेल्वेकडून दरवर्षी जून ते ऑक्टोबरदरम्यान नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सेवा बंद ठेवली जाते. या काळात अमन लॉज-माथेरान शटल सेवा सुरू असते. आता ३० ऑक्टोबरपासून ‘माथेरानची राणी’ पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.