मुंबई

Dombivli: डोंबिवलीत रक्तरंजित राडा! भररस्त्यात 19 वर्षीय तरुणाच्या गळ्यावर सपासप वार, थरारक व्हिडिओ Viral

Dombivli Crime: डोंबिवलीत धक्कादायक घटना घडली आहे. मॅकडोनाल्डमधील कामादरम्यान सहकाऱ्याने 19 वर्षीय तरुणावर हल्ला केल्याचे समोर आले आहे.
Dombivli Crime

Dombivli Crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली येथे भररस्त्यात रक्तरंजित हल्ला झाल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. मॅकडोनाल्डमधील कामादरम्यान सहकाऱ्याने एका १९ वर्षीय तरुणावर धारदार शस्त्राने वार केला आहे. या घटनेचा संपूर्ण थरार व्हिडिओमध्ये कैद झाला असून व्हिडिओ सोडजल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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