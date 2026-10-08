Dombivli: डोंबिवलीत रक्तरंजित राडा! भररस्त्यात 19 वर्षीय तरुणाच्या गळ्यावर सपासप वार, थरारक व्हिडिओ Viral

डोंबिवली : डोंबिवली येथे भररस्त्यात रक्तरंजित हल्ला झाल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. मॅकडोनाल्डमधील कामादरम्यान सहकाऱ्याने एका १९ वर्षीय तरुणावर धारदार शस्त्राने वार केला आहे. या घटनेचा संपूर्ण थरार व्हिडिओमध्ये कैद झाला असून व्हिडिओ सोडजल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीत घरडा सर्कल येथे हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ऑनलाइन डिलिव्हरी ऑर्डरच्या वादातून दोन तरुणांमध्ये बाचाबाची झाली. अवघ्या क्षणात हा वाद हिंसक वळणावर येऊन पोहोचला. ज्यावेळी एका व्यक्तीने १९ वर्षीय तरुणाच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केले. .Mumbai Police: 2 हजार 850 बनावट अॅप्स अन् 9 हजार 673 नागरिकांची 150 कोटींची फसवणूक; मुंबई पोलिसांनी केला पर्दाफाश.नेमके काय घडले?मॅकडोनाल्डमधील कामादरम्यान ऑर्डर दुसऱ्याच्या नावावर फिरवल्याच्या कारणावरून दोन तरुणांमध्ये वाद झाला. यवादाचे रूपांतर हाणामारीत होताच यावेळी एका तरुणाने रिलीव्हरी बॉयच्या गळ्यावर चारधार शस्त्राने वार केले. तसेच हाणामारीत त्याला खाली पाडून त्याच्या डोक्यातही वार केला. दरम्यान, या घटनेत १९ वर्षीय तरुण जखमी झाला असून नजीकच्या रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे..Nana Patekar Death: ८ दिवसांपूर्वीच भेट झाली, तेव्हा...; तुकाराम मुंढेंनी सांगितला नाना पाटेकर यांचा 'तो' किस्सा.या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या घटनेप्रकरणी डोंबिवली पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकाश शिवलकर असे आरोपीचे नाव असून याविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या पोलीस या घटनेप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.