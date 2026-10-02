Meenakshi Shinde: ‘नाव घेतल्याने कोणी आरोपी ठरत नाही : मीनाक्षी शिंदे; ‘तपास होऊ द्या, सत्य बाहेर येईल’ शिंदेंचा पलटवार

ठाणे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला असताना शिंदेसेनेच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडत आरोप फेटाळून लावले. “पुरावे नसताना माझ्यावर आरोप केले जात आहेत. केवळ राजकीय नेत्यांनी नाव घेतल्याने कोणी आरोपी ठरत नाही. पोलिसांचा तपास सुरू आहे. या तपासातूनच हत्येमागचे खरे कारण आणि संबंधित व्यक्ती समोर येतील,” असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पूर्णेकर हत्या प्रकरणात आपले नाव चर्चेत आणले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “एका कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकारण न करता पोलिसांना तपास करू द्यावा. तपासात जे सत्य समोर येईल, त्यानुसारच मी भूमिका मांडेन,” असे त्या म्हणाल्या. प्रभागातील विविध व्यक्तींशी असलेल्या संपर्कावरून आपल्यावर संशय व्यक्त करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .“मी ज्या प्रभागातून निवडून आले, तेथील नागरिकांशी माझा संपर्क असणे स्वाभाविक आहे. एखाद्या व्यक्तीसोबतचा फोटो किंवा संपर्क म्हणजे गुन्हेगारी संबंध असल्याचा पुरावा होत नाही,” असे शिंदे यांनी नमूद केले. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या काही ध्वनिचित्रफितींबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. काही क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तयार केल्याचे सांगितले जात असून, त्या खऱ्या आहेत की नाहीत आणि त्यांचा या हत्याकांडाशी काही संबंध आहे का, हे तपासातूनच स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले..राजेंद्र शिंदेंबाबत सावध भूमिकाराजेंद्र शिंदे यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपांवर मिनाक्षी शिंदे यांनी थेट भाष्य करण्याचे टाळले. “कोण कोणाच्या संपर्कात होते, याबाबत मी स्वतःहून काहीही सांगणार नाही. पोलिसांकडून अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच यावर बोलणे योग्य ठरेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपले नाव पुरवणी एफआयआरमध्ये असल्याच्या चर्चेलाही त्यांनी उत्तर दिले. “माझा आरोपी म्हणून उल्लेख नाही. संजय राऊत किंवा आदित्य ठाकरे यांनी माझे नाव घेतले म्हणून मी आरोपी होत नाही. तपास यंत्रणेकडे जे पुरावे असतील, त्यावरच पुढील गोष्टी ठरतील,” असे त्या म्हणाल्या..’मुलाला राजकारणात ओढू नका’पूर्णेकर कुटुंबीयांकडून होत असलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी मुलांना या वादापासून दूर ठेवण्याचे आवाहन केले. “लहान मुलाला राजकारणात ओढणे योग्य नाही. त्याला काय सांगितले जात आहे, याचाही विचार करायला हवा,” असे त्या म्हणाल्या..क्लस्टरवरूनही पलटवारक्लस्टर पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले. “क्लस्टरसाठी आम्हीही लढा दिला आहे. क्लस्टर व्हावे यासाठी प्रदीप पूर्णेकर यांनीही पुढाकार घेतला होता,” असा दावा शिंदे यांनी केला. संजय राऊत यांच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी राऊत यांच्यावर पलटवार केला. आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आपण बोलण्याची गरज काय होती, असा सवाल करत त्यांनी राऊत यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.“मी विचारांची लढाई लढले आहे. राजकारण एवढ्या खालच्या पातळीवर नेणे योग्य नाही. हत्या नेमकी कोणत्या कारणातून झाली आणि त्यामागे कोण आहे, याचा उलगडा पोलिसांच्या तपासातूनच होईल. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी निष्कर्ष काढण्यापेक्षा सत्य समोर येऊ द्यावे,” असे मिनाक्षी शिंदे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.