Mumbai Weather: मुंबईकरांनो, उन्हाचा चटका वाढणार! पुढील ४ दिवस 'घामाच्या धारा'; हवामान विभागाचा महत्त्वाचा इशारा

मुंबई : एप्रिल महिना संपता संपता मुंबईकरांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने जाहीर केलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, मुंबईसह लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये पुढील काही दिवस 'उष्ण आणि दमट' हवामानाचा प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आता उन्हाच्या कडाक्यासोबतच घामाच्या धारांचाही सामना करावा लागणार आहे..कुलाबा वेधशाळेने २६ एप्रिल रोजी दुपारी १ वाजता प्रसिद्ध केलेल्या बुलेटिननुसार, मुंबई आणि ठाणे परिसरात २९ एप्रिलपर्यंत हवामान कोरडे राहणार असले तरी उकाडा मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि रायगडमधील काही भागांत 'हॉट अँड ह्युमिड' स्थिती राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याचा अर्थ तापमानाचा पारा वाढलेला असताना हवेतील आर्द्रतेमुळे प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक उष्णतेची जाणीव होऊ शकते..केवळ मुंबईच नाही, तर रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतही उन्हाचा चटका जाणवणार आहे. रत्नागिरीत काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता असली तरी, आर्द्रतेमुळे उकाड्यात घट होण्याची चिन्हे कमीच आहेत. पालघरमध्ये मात्र हवामान पूर्णपणे कोरडे राहील. .शनिवारी रात्री मुंबईत दादर, सायन,माटुंगा या भागात रात्री उशिरा पावसाच्या सरी बरसल्या.काही वेळ पाऊस झाला असला तरी त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही.मुंबईतील अंगाची लाही लाही करणारा उष्मा अद्याप कायम आहे. सोमवारी मुंबईत राजकीय आंदोलनांची धग असतानाच निसर्गाची ही उष्णता देखील मुंबईकरांची परीक्षा पाहणार, असेच सध्याचे चित्र आहे..काय काळजी घ्याल?उष्णता आणि आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्यामुळे डिहायड्रेशनचा धोका असतो. त्यामुळे:जास्तीत जास्त पाणी प्या.दुुपारी उन्हात बाहेर पडताना डोक्यावर टोपी किंवा रुमाल ठेवा.सुती आणि सुटसुटीत कपड्यांचा वापर करा.