Mumbai Weather: मार्चमध्येच मुंबईकर होरपळले! उष्णतेचा पारा ४२.४ अंशांवर, हवामान विभागाचा काही दिवसांसाठी ‘येलो अलर्ट’

मुंबई : राज्यात उन्हाळ्याचा कडाका वाढला असून, मुंबईही होरपळण्यास सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी (ता. १०) मुंबईसह उत्तर कोकणात उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा तडाखा बसला असून, सांताक्रूझ वेधशाळेत तब्बल ४० अंश तापमानाची नोंद झाली; मात्र उपनगरांमध्ये परिस्थिती अधिकच गंभीर असून, राम मंदिर परिसरात पारा ४२.४ अंशांवर पोहोचल्याने मुंबईकर अक्षरशः भाजून निघाले आहेत..हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सांताक्रूझमधील ४० अंश तापमान हे सरासरीपेक्षा ७.६ अंशांनी अधिक आहे. डहाणूमध्ये ४० अंश तापमान असून, ते सरासरीपेक्षा ९.६ अंशांनी अधिक आहे. अरबी समुद्राकडून येणारे थंड वारे उशिरा सक्रिय झाल्यामुळे आणि जमिनीवरील उष्ण वाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्यामुळे उष्णतेची लाट निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले..Navi Mumbai: पोलिसांचा गुन्हेगारांना दे धक्का! अवैध कारभाराविरुद्ध १४ आरोपींवर गुन्हे दाखल; घणसोलीत धडक कारवाई .मुंबईसोबतच उर्वरित महाराष्ट्रातही सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केली आहे. जळगाव येथे राज्यातील सर्वाधिक ४०.३ अंश तापमानाची नोंद झाली. त्यापाठोपाठ जालना (३९.४), सोलापूर (३८.३) आणि छत्रपती संभाजीनगर (३७.८) येथेही उष्णतेचा कडाका जाणवला. थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरमध्येही पारा २९ अंशांवर पोहोचला आहे. मुंबईच्या वेशीवर असणाऱ्या डहाणू, ठाणे आणि मुंबई उपनगरांमध्ये हवामान विभागाने ‘येलो अलर्ट’ जारी केला असून, ही ‘सिव्हिअर हीट वेव्ह’ आठवड्याच्या अखेरपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे..सर्वाधिक पारा (अंश से.)राम मंदिर ४२.४विक्रोळी ४१.६भायखळा ४०.०वांद्रे ३९.७विद्याविहार ३९.५बेलापूर ३९.२.Mumbai Weather: कोकण-मुंबई पट्ट्यात उष्णतेची तीव्र लाट, वातावरण कसं राहणार? हवामान तज्ज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती.उष्माघाताचा धोकापुढील दोन दिवस उष्णतेचा हा तडाखा कायम राहण्याची शक्यता आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत विनाकारण घराबाहेर पडणे टाळावे. पांढरे, सैल आणि सुती कपडे वापरावेत. लिंबूपाणी, ताक आणि भरपूर पाणी प्यावे, असा सल्ला आरोग्यतज्ज्ञांनी दिला आहे. .भिरा ४२.६ अंशावरअलिबाग-कोकण किनारपट्टीसह रायगड जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस उष्णतेची लाट आणि उकाड्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. माणगाव तालुक्यातील भिरा-पाटणूस परिसरात मंगळवारी (ता. १०) ४२.६ अंश तापमानाची नोंद झाली. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, जिल्ह्यातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा काही अंशांनी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.