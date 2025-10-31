Weather Update: पुढील ५ दिवस महत्त्वाचे! नोव्हेंबरमध्येही कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट

पालघर : ऑक्टोबर संपत आला, तरीही पाऊस काही थांबत असल्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ५ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस कोसळत राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने दिला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पावसाची धडकी भरली आहे. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांवरील संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. सर्वच शेतकरी अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडले आहेत. .यावर्षी पावसाळा सहा महिने राहिल्याने गेल्या अनेक वर्षांतील हा विक्रमी ठरला आहे. यंदा मेमध्ये सुरू झालेला पाऊस सध्याही असून, हाता-तोंडाशी आलेले पीक शेतकऱ्यांना गमवावे लागले आहे. आताच्या या संकटाने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. आधीच्या अतिवृष्टीने नुकसान केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसाने उशिरा तयार होणारे व कापणी तयार असलेले पीक शेतातच कोसळले असून, अनेक ठिकाणी पीक पाण्यात गाडले गेले आहे..Thane News: परिवहन सेवेचे चाक गाळात! देखभाल-दुरुस्तीअभावी ४० टक्के बस आगारातच उभ्या.अनेक भागात पावसाच्या पाण्याने खासरे पूर्ण भरून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व श्रम व खर्च वाया गेले आहेत. त्यामुळे हातात येणारे पीक आता हातातून निसटले आहे. कृषी विभागाने यापूर्वी केलेली पाहणी व पंचनाम्यानुसार यापूर्वीच्या अतिवृष्टीचा फटका जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकऱ्यांना बसला असून, नुकसानीचे क्षेत्र १४ हजार हेक्टर आहे..आता सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतीही पाण्याने भरलेली असून, या पाण्यात पिके रंगताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..चक्रीवादळाचा हंगाम एप्रिल ते डिसेंबरपर्यंत का असतो? वादळ तयार होण्यापूर्वीच नष्ट करता येते का?.१४.४२ कोटींच्या मदतीची मागणीजिल्ह्यातील एकूण ४९ हजार ५१७ शेतकऱ्यांचे १३ हजार ७४४ हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त झालेले असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. यासाठी एकूण भरपाई १४.४२ कोटींच्या मदतीची मागणी कृषी विभागाने सरकारकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.