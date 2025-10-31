मुंबई

Weather Update: पुढील ५ दिवस महत्त्वाचे! नोव्हेंबरमध्येही कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट

IMD Rain Alert: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. अशातच आता हवामान विभागाने पुढील ५ दिवस असाच पाऊस कोसळत असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
पालघर : ऑक्टोबर संपत आला, तरीही पाऊस काही थांबत असल्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ५ नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस कोसळत राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने दिला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पावसाची धडकी भरली आहे. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांवरील संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. सर्वच शेतकरी अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडले आहेत.

