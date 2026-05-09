Mumbai Weather: मुंबई तापली! उपनगरात पारा ३८ अंशांवर; राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक तापमानाची नोंद

मुंबई : मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच मुंबईकरांना उन्हाच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत आहेत. शुक्रवारी (ता.८) मुंबईतील तापमानात मोठी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. भारतीय हवामान विभागाच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबई उपनगरात उष्णतेचा कडाका अधिक जाणवत असून राम मंदिर परिसरात तापमानाचा पारा ३८ अंशांपर्यंत पोहोचला आहे..हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात कमाल तापमान ३४.४ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, तर उपनगरात सरासरी ३५.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. मात्र, स्थानिक स्तरावर काही भागांत हे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त होते..मुंबईतील विविध उपनगरांमध्ये आज तापमानात मोठी तफावत पाहायला मिळाली असून, काही भागांत उन्हाचा चटका अधिक तीव्र होता. यामध्ये प्रामुख्याने राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक ३८.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर त्याखालोखाल विक्रोळीत ३७.४ अंश तापमान नोंदवले गेले. मध्य मुंबईतील विद्याविहार आणि वांद्रे या भागात पारा अनुक्रमे ३५.९ अंश आणि ३५.७ अंशांवर स्थिरावला होता. तुलनेने दहिसरमध्ये ३४.६ अंश इतक्या कमी तापमानाची नोंद झाली असली, तरी संपूर्ण उपनगरात वाढत्या उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. .वाढत्या आर्द्रतेमुळे आणि उन्हाच्या तीव्रतेमुळे मुंबईकरांच्या अंगाची लाहीलाही होत आहे. दुपारच्या वेळी रस्त्यांवर वर्दळ काहीशी कमी जाणवत असून, नागरिक उष्णतेपासून बचावासाठी लिंबू पाणी आणि शीतपेयांचा आधार घेताना दिसत आहेत. येत्या काही दिवसांत तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता असली, तरी नागरिकांनी दुपारच्या वेळी उन्हात जाणे टाळावे आणि पुरेसे पाणी प्यावे, असे आवाहन आरोग्य तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे..विभागांनुसार तापमानाची आकडेवारी (अंश सेल्सिअसमध्ये)मुंबई शहर - २७.५ किमान तापमान / ३४.४ कमाल तापमानमुंबई उपनगर - २८.१ किमान तापमान / ३५.५ कमाल तापमानउपनगरातील विविध ठिकाणची स्थितीराम मंदिर: ३८.० अंशविक्रोळी: ३७.४ अंशविद्याविहार: ३५.९ अंशवांद्रे: ३५.७ अंशदहिसर: ३४.६ अंश.