मुंबई

Metro-3: अखेर प्रतिक्षा संपली! मेट्रो-३ चा वरळी-कफ परेड टप्पा ९ ऑक्टोंबरपासून प्रवासी सेवेत, जाणून घ्या तिकीट दर

Worli-Cuffe Parade Metro-3: मेट्रो-३ चा वरळी-कफ परेड टप्पा प्रवासी सेवेत येणार आहे. मेट्रो सुरक्षा आयुक्तांचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. याचे बुधवार लोकार्पण होणार आहे. यामुळे आता प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
Pune Metro
Pune Metrosakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ५ : मुंबईकरांना प्रतिक्षा असलेला भुयारी मेट्रो-३ चा तिसरा वरळी-कफ परेड हा टप्पा गुरूवारी सकाळपासून प्रवासी सेवेत येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी सदर टप्प्याचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आरे-कफ परेड असा गारेगार मेट्रो प्रवास करता येणार आहे. दरम्यान मेट्रोच्या वरळी-कफ परेड या टप्प्याला उद्या सोमवारी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

Loading content, please wait...
Metro
mumbai metro
Metro Station
Metro Project
Maha Metro
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com