Metro-3: अखेर प्रतिक्षा संपली! मेट्रो-३ चा वरळी-कफ परेड टप्पा ९ ऑक्टोंबरपासून प्रवासी सेवेत, जाणून घ्या तिकीट दर

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. ५ : मुंबईकरांना प्रतिक्षा असलेला भुयारी मेट्रो-३ चा तिसरा वरळी-कफ परेड हा टप्पा गुरूवारी सकाळपासून प्रवासी सेवेत येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी सदर टप्प्याचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आरे-कफ परेड असा गारेगार मेट्रो प्रवास करता येणार आहे. दरम्यान मेट्रोच्या वरळी-कफ परेड या टप्प्याला उद्या सोमवारी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली..उपनगरातून थेट फोर्ट, कफ परेडपर्यंत मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीशिवाय जाता यावे म्हणून एमएमआरसीएलने सुमारे ३७ हजार कोटी रूपये खर्चून ३३ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मेट्रो मार्गिका उभारली आहे. त्याचा पहिला आरे-बीकेसी हा टप्पा ५ ऑक्टेबर २०२४ मध्ये सुरू केला असून बीकेसी-वरळी अचार्य अत्रे चौक हा टप्पा ९ मे रोजी प्रवासी सेवेत आला आहे. त्यामुळे अखेरची आचार्य अत्रे चौक-कफ परेड हा सुमारे ११.५ किलोमीटर लांबीचा टप्पा कधी सेवेत येणार याची मुंबईकरांना प्रतिक्षा होती..आरोग्य सेवेत मोठी क्रांती होणार! महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण रक्तपेढ्यांचा जाळा वाढवणार, मोठा निर्णय घेतला.त्यानुसार बुधवारी लोकार्पण झाल्यानंतर दुस-या दिवशी सकाळपासून सदरचा टप्पा सेवेत येणार आहे. या मार्गिकेवर एकूण २७ स्थानके असून त्यापैकी पहिल्या आणि दुस-या टप्प्यातील १६ स्थानके सेवेत असून तिस-या टप्प्यात ११ स्थानके आहेत. लोकार्पणानंतर गुरुवारपासून संपूर्ण मार्गिका सेवेत येणार असल्याने आरे-कफ परेड हा प्रवास मुंबईकरांना आवघ्या ५० मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे..मेट्रो-३ च्या तिस-या टप्प्याच्या सुरक्षा चाचण्या पूर्ण झाल्या असून मेट्रे रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून सोमवारी किंवा मंगळवारी सुरक्षा प्रमाणपत्र येईल, त्यानंतर लोकार्पण झाल्यानंतर गुरूवारी सकाळपासून मेट्रोचा वरळी अचार्य अत्रे चौक-कफ परेड हा टप्पा मुंबईकरांच्या सेवेत येईल.- अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएमआरसीएल.Mumbai Politics: तीन महिन्यांत ५ भेटी… ठाकरे बंधुंची युती पक्की की अजूनही चर्चा? पाहा सर्वात चर्चेत असलेली राजकीय भेटीची टाइमलाइन.तिसऱ्या टप्प्यातील स्थानके- विज्ञान संग्रहालय- महालक्ष्मी- मुंबई सेंट्रल-ग्रँट रोड- गिरगाव- काळबादेवी- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस- हुतात्मा चौक- चर्चगेट- विधानभवन- कफ परेड.उपनगरातून या मेट्रोने चर्चगेट, मरीन ड्राईव्ह, नरिमन पॉईंट, वानखेडे स्टेडियम, मंत्रालय, ओव्हल मैदान, एनसीपीए, गेट वे ऑफ इंडिया, विधान भवन, मंत्रालय, हुतात्मा चौक, उच्च न्यायालय, बीएसई इमारत, आरबीआय मुख्यालय, ओव्हल मैदान, काळाघोडा, मुंबई विद्यापीठ, सीएसएमटी, मुंबई महापालिका आदी ठिकाणी सहजपणे जाता येणार आहे..Mhada News: पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग येणार! म्हाडाकडून ठरावात सुधारणा; विकसकांना दिलासा .तिकिट किती?मेट्रो ३ वर आरे-कफ परेड हे अंतर सर्वाधिक ३३ किलोमीटर आहे. त्यासाठी ६० रूपये एवढे तिकिट असणार आहे.- पहिल्या ३ किलोमीटरसाठी - १० रूपये- ३-१२ किलोमीटर - २० रूपये- १२-१८ किलोमीटर - ३० रूपये- १८ ते २४ किलोमीटर - ४० रूपये- २४ ते ३० किलोमीटर - ५० रूपये- ३०-३६ किलोमीटर - ६० रूपयेग्राफिक्सएकूण लांबी - ३३ किलोमीटरएकूण खर्च - ३७ हजार कोटीस्थानके - २७.