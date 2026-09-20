मुंबई

मेट्रो-4 कामादरम्यान दोन कामगारांचा मृत्यू; निष्काळजीप्रकरणी कंत्राटदाराला ६ कोटी रुपयांचा दंड

Mumbai Metro 4 Accident : मेट्रो-४च्या बांधकामदरम्यान झालेल्या अपघातात दोन कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी कंत्राटदाराला ६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
Metro-4 Accident

Metro-4 Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मेट्रो-४ वडाळा ते कासारवडवली या मार्गिकेचे काम करीत असलेल्या कंत्राटदाराकडून सातत्याने सुरक्षेच्या बाबतीत निष्काळजी केली जात आहे. नुकतेच वडाळा भक्ती पार्क येथे बांधकाम साईटवर झालेल्या अपघातात दोन कामगारांचा बळी गेला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत एमएमआरडीएने कंत्राटदार आणि सल्लागाराला सहा कोटी रुपये दंडाचा दणका दिला आहे.

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