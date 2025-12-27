मुंबई

Mumbai Metro: ‘मेट्रो ४’च्या कामात मंत्र्याची आडकाठी, सहा स्थानकांसाठी आलेल्या निविदा न उघडण्याबाबत दबाव

Metro 4 Tender: मेट्रो ४ कामात ठाण्यातील एका मंत्र्याने आडकाठी आणली आहे. यामुळे एमएमआरडीएचे वडाळा-कासारवडवली मार्गाचे काम लटकले आहे.
Mumbai Metro
Mumbai Metro

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : लोकल ट्रेनवरील भार कमी करण्याबरोबरच मुंबई-ठाण्याच्या कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मेट्रो ४ या वडाळा-कासारवडवली मार्गाच्या कामात ठाण्यातील एका मंत्र्याने आडकाठी आणली आहे. या मार्गावरील गांधीनगर, नेव्हल हाउसिंग, भांडुप महापालिका कार्यालय, भांडुप मेट्रो, शांग्रीला आणि सोनापूर या सहा उन्नत स्थानकांच्या कामासाठी मागवलेल्या निविदा टेंडर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बंद झाले आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Metro
mumbai metro
Metro Station
Metro Project
mmrda
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com