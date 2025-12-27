Mumbai Metro: ‘मेट्रो ४’च्या कामात मंत्र्याची आडकाठी, सहा स्थानकांसाठी आलेल्या निविदा न उघडण्याबाबत दबाव

मुंबई : लोकल ट्रेनवरील भार कमी करण्याबरोबरच मुंबई-ठाण्याच्या कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मेट्रो ४ या वडाळा-कासारवडवली मार्गाच्या कामात ठाण्यातील एका मंत्र्याने आडकाठी आणली आहे. या मार्गावरील गांधीनगर, नेव्हल हाउसिंग, भांडुप महापालिका कार्यालय, भांडुप मेट्रो, शांग्रीला आणि सोनापूर या सहा उन्नत स्थानकांच्या कामासाठी मागवलेल्या निविदा टेंडर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बंद झाले आहे. .त्यानुसार या निविदा उघडून पात्र संस्थेला काम देणे अपेक्षित होते; मात्र एमएमआरडीएने मंत्र्याच्या दबावामुळे या निविदा उघडल्या नसल्याने काम लटकले आहे. याबाबत एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी यांना संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही..BMC Election: ११ लाख नाही फक्त एक लाख दुबार मतदार, मुंबईत मतदारांची छाननी; पालिकेचे तंत्रज्ञानाधारित मॉडेल यशस्वी.मेट्रो-४ वडाळा-कासारवडवली ही मार्गिका सुमारे ३२ किलोमीटर लांबीची असून त्यावर ३० स्थानके आहेत. त्यापैकी गायमुख ते कॅडबरी या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून ट्रायल रन सुरू होणार आहे. संपूर्ण मार्गिकेचे काम वेगात पूर्ण व्हावे म्हणून एमएमआरडीएने या मार्गिकेवरील सहा स्थानकांचे आर्किटेक्चरल फिनिशिंग आणि प्लंबिंग वर्क्स, इंटेरिअर, दर्शनी भागाचे काम करण्यासाठी काढलेल्या निविदा ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बंद झाल्या आहेत..या कामासाठी अनेक बिल्डरनी स्पर्धात्मक बोली लावली असून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही एमएमआरडीए प्रशासन मंत्र्यांच्या दबावामुळे या निविदा उघडत नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या स्थानकाच्या कामाला विलंब होत असल्याचा आरोप आहे..तत्काळ निविदा उघडण्याची मागणीमेट्रो स्थानकाच्या कामासाठी निविदा मागवल्या होत्या त्याला एक वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने तत्काळ पारदर्शकपणे टेंडर उघडावे. कमी बोली असलेल्या विकसकाला काम देण्यात यावे, अशी मागणी कंपन्यांनी केली आहे..Mumbai News: कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात, मुंबईतील व्यावसायिकावर कोर्टाची मोठी कारवाई.१२ लाख प्रवाशांना लाभ; इंटरचेंजमुळे दिलासामेट्रो चार पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर २०३१पर्यंत या मार्गावर दररोज १२ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. एलबीएस मार्ग, पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी फुटणार असल्याने प्रवाशांच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. तसेच ही मार्गिका भक्ती पार्क स्थानकाला मोनोरेलला कनेक्ट असेल, सिद्धार्थ कॉलनी स्थानक येथे मेट्रो २ बीला, गोवंडीवाडा स्थानक येथे मेट्रो लाइन ६, कापूरबावडी स्थानक येथे मेट्रो लाइन ५ ला इंटरचेंज असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.