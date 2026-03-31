Mumbai Metro: ठाणे मेट्रो लवकरच सुरू होणार, प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर; गर्डर टाकण्याचे काम पूर्ण

ठाणे शहर : ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण या उपनगरांना मुंबईशी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी 'ऑरेंज लाइन' (मेट्रो-५) प्रकल्पाने अखेर वेग घेतला आहे. ठाण्यातील कापूरबावडी नाका परिसरातील मार्गातील शेवटचा आणि सर्वात कठीण तांत्रिक अडथळा यशस्वीपणे दूर करण्यात आला आहे. .कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या या टप्प्यातील गर्डर टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्याने आता मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मोठी गती मिळाली आहे. कापूरबावडी स्थानकाजवळ अवघ्या काही मीटर अंतराचे काम एका जुन्या आणि धोकादायक इमारतीमुळे प्रलंबित होते..ही इमारत भुईसपाट केल्यानंतर प्रशासनाने युद्धपातळीवर मेट्रो पिलर उभे केले. तीन दिवसांपूर्वी (ता. २७ ) या पिलरवर मुख्य गर्डर बसवण्यात आला आणि अर्धवट राहिलेला मार्ग जोडला गेला. हा महत्त्वाचा टप्पा पार पडल्याने एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी गर्डरची पूजा करून, हार-फुले आणि पताकांनी सजावट करत आनंद व्यक्त केला..ऑरेंज लाइनची प्रमुख स्थानकेकापूरबावडी, बाळकूम नाका, कशेळी, काल्हेर, पूर्णा, अंजूर फाटा, धमानकर नाका, गोपाळनगर, टेमघर, राजनोली गाव, गोवेगाव एमआयडीसी, कोनगाव, सहजानंद चौक, दुर्गाडी किल्ला, भिवंडी, सोनाले आणि कल्याण (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) ही 'ऑरेंज लाइन' (मेट्रो-५) प्रकल्पातील प्रमुख मेट्रो स्थानके आहेत.