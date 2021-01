मुंबईकरांसाठी खुशखबर ! येत्या सोमवारपासून मेट्रो 1 च्या वेळापत्रकात बदल

मुंबई : वर्सोवा - अंधेरी - घाटकोपर दरम्यान धावणाऱ्या मेट्रो 1 च्या वेळापत्रकात येत्या सोमवारपासून बदल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मेट्रो 1 च्या मार्गावरून वर्सोवा आणि घाटकोपरवरून रात्री 1 तास अधिक प्रवासाचा लाभ मिळणार आहे. वर्सोवावरून शेवटची मेट्रो रात्री 9.50 वाजता घाटकोपरसाठी सुटेल. तर, घाटकोपर वरून वर्सोवासाठी शेवटची मेट्रो रात्री 10.15 वाजता सुटेल. मार्च अखेरीपासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे मेट्रोच्या फेऱ्या बंद होत्या. त्यानंतर सात महिन्यांनी ऑक्टोबर महिन्यात मेट्रोची सेवा सुरू झाली. सध्या मेट्रो मार्गाचे काही प्रवेशद्वार बंद केले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना ये-जा करण्यास अडचण होत आहे. मात्र येत्या सोमवारपासून आणखीन प्रवेशद्वार खुले करून प्रवाशांना ये जा करण्यासाठी मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे गर्दीचा लोंढा विभाजित होण्यास मदत होईल. साकीनाका, मरोळ नाका, चकाला आणि पुर्व द्रुतगती महामार्ग मेट्रो स्थानकातील येथील आणखीन प्रवेशद्वार खुले केले जाणार आहेत. महत्त्वाची बातमी : मुंबई विद्यापीठाचा पराक्रम तरी वाचा, वाचल्यावर नक्की म्हणाल काही लाज, लज्जा, शरम ?

वर्सोवावरून पहिली मेट्रो सकाळी 7.50 वाजता, तर घाटकोपर येथून सकाळी 8.15 वाजता मेट्रो धावेल.

वर्सोवावरून शेवटची मेट्रो रात्री 9.50 वाजता, तर घाटकोपरवरून शेवटची मेट्रो रात्री 10.15 वाजता सुटेल.

पहिल्या मेट्रोच्या सुटण्याच्या 15 मिनिटांआधी स्थानके खुली होतील. मेट्रोच्या फेऱ्या वाढणार मेट्रोतून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. साधारण 70 हजारांच्या आसपास हा आकडा पोहचला आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या गर्दीचे विभाजन होण्यासाठी फेऱ्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सध्या मेट्रोच्या 200 फेऱ्या होत आहेत. दोन्ही दिशेकडील शेवटच्या फेरीत एक तास वाढविल्याने फेऱ्या देखील वाढणार आहेत. 18 तारखेपासून 230 फेऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे.



