मुंबई

सकाळी लवकर कामावर जाणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! मेट्रोच्या वेळेत बदल, पहिली ट्रेन 'या' वेळेत सुटणार

Mumbai Metro: मेट्रो-३ आरे-वरळी भुयारी मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना खुशखबर आहे. मेट्रोने वेळेत बदल केला आहे. त्यामुळे सकाळी मेट्रोने कामावर जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Mumbai Metro
Mumbai Metro
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मेट्रो-३ आरे-वरळी भुयारी मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना खुशखबर आहे. आतापर्यंत रविवारी सकाळी ८.३० पासून सुरू होणारी मेट्रो रविवार ३१ ऑगस्टपासून सकाळी ६.३० पासून धावणार आहे. त्यामुळे सकाळी मेट्रोने कामावर जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच मेट्रोची प्रवासी संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
Metro Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com