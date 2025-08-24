सकाळी लवकर कामावर जाणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! मेट्रोच्या वेळेत बदल, पहिली ट्रेन 'या' वेळेत सुटणार

मुंबई : मेट्रो-३ आरे-वरळी भुयारी मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना खुशखबर आहे. आतापर्यंत रविवारी सकाळी ८.३० पासून सुरू होणारी मेट्रो रविवार ३१ ऑगस्टपासून सकाळी ६.३० पासून धावणार आहे. त्यामुळे सकाळी मेट्रोने कामावर जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच मेट्रोची प्रवासी संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे..आरे-वरळी मेट्रो मार्गावर कामाच्या दिवशीं सकाळी ६.३० ते रात्री १०.३० या वेळेत गाड्या चालवल्या जातात. तर रविवारी सुट्टीच्या दिवशी सकाळी ८.३० वाजल्यापासून मेट्रो गाड्या सुरू होतात. त्यामुळे सकाळी लवकर कामावर जाणाऱ्याची रविवारी मोठी गैरसोय होत होती. त्याची दखल घेत एमएमआरसीएलने रविवारच्या वेळापत्रकात बदल केला आहे..इस्रोचे जुने नाव काय होते? नंतर ते कोणी आणि का बदलले?.त्यानुसार रविवार ३१ ऑगस्टपासून सकाळी ६.३० वाजले पासून मेट्रो सुरू राहणार असल्याचे एमएमआरसीएलने स्पष्ट केले आहे. त्याचा सकाळी लवकर मेट्रो प्रवास करण्यास इच्छुक असलेल्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे बदललेल्या या वेळापत्रकाचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन एमएमआरसीएलने केले आहे..गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत धावणार मेट्रोगणेशोत्सव काळात मुंबईत बाप्पाच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येतात. रात्री उशिरापर्यंत विविध ठिकाणी लोक जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतात. मात्र अशावेळी घरी परतताना प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी एमएमआरडीएने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गणेशोत्सव काळात मुंबई मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार अससल्याची घोषणा एमएमआरडीएने केली आहे. 27 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबरदरम्यान अंधेरी पश्चिम (2 ए मार्गिका) आणि गुंदवली (7 मार्गिका) या दोन्ही टर्मिनिल स्थानकांवरून रात्री 11 ऐवजी 12 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुलभ होणार आहे..Palghar News: एकाच ठिकाणी १ तासात ६ अपघात; १२ ते १३ जण जखमी, परिसरात संताप, प्रकरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.