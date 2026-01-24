Mhada

Mhada: सदनिका वितरणासाठी पात्रता निश्चिती सुरू, म्हाडाची मूळ भाडेकरूंसाठी प्रक्रिया; 'असा' करा अर्ज

Mhada Flat Allocation: म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात रहिवाशांना सदनिका वितरण केले जाणार आहे. यासाठी म्हाडाकडून पात्रता निश्चिती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे मास्टर लिस्टवरील संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असणाऱ्या मूळ भाडेकरू/रहिवासी अथवा त्यांच्या वारसदारांची पात्रता निश्चित करून सदनिका वितरण केले जाणार आहे. त्यानुसार संबंधितांकडून २७ जानेवारीपासून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

