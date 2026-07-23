Mumbai News: मोतीलाल नगर पुनर्विकासाची मालकी म्हाडाकडेच; अदाणी फक्त विकासक, म्हाडाचे स्पष्टीकरण

देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असलेल्या गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत रहिवाशांमध्ये पूर्ण विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकल्पाची संपूर्ण मालकी, नियंत्रण, जबाबदारी आणि निर्णयप्रक्रिया ही म्हाडाकडेच राहणार आहे..पुनर्विकासासाठी नियुक्त करण्यात आलेली बांधकाम व विकास संस्था अदाणी समूहाची एस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही केवळ म्हाडाच्या निर्देशांनुसार आणि निविदेतील अटींचे काटेकोर पालन करूनच काम करणार असल्याची ग्वाही म्हाडाने रहिवाशांना दिली आहे. म्हाडाने मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ मधील ३,५०० हून अधिक रहिवाशांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रत्येक पात्र रहिवाशाचे हक्क आणि हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवून सर्व प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक, कायदेशीर आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यास म्हाडा कटिबद्ध आहे. .Mumbai Rain: राज्यात पावसाचा कमबॅक! ४ दिवस अतिवृष्टीचा इशारा; मुंबई, पालघरसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट .प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख, नियंत्रण आणि अंमलबजावणीची अंतिम जबाबदारी म्हाडाकडेच राहणार असल्याचा पुनरुच्चार करत, प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी रहिवाशांनी म्हाडा आणि ईडीपीएल यांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही या पत्राद्वारे करण्यात आले आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा राज्य सरकारमार्फत राबवण्यात येणारा देशातील सर्वांत मोठा ब्राऊनफिल्ड अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठीचा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प आहे. .सुमारे एक लाख कोटी रुपये मूल्याच्या हा प्रकल्प गोरेगाव पश्चिम येथील १४३ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येत असून, मुंबईच्या नियोजित, आधुनिक आणि शाश्वत नगर विकासाच्या दिशेने तो महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. रहिवाशांना पाठविलेल्या पत्रात सर्व पात्र रहिवाशांचे त्यांच्या मूळ जागी पुनर्वसन म्हाडाद्वारे करण्यात येईल व लागू कायदे, नियम, विनियम आणि धोरणांनुसारच करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..या पत्रासोबतच म्हाडाने प्रकल्पाचा समग्र विकास आराखडा अर्थात मास्टरप्लानही रहिवाशांना उपलब्ध करून दिला असून, तो यावर्षी एप्रिलमध्ये रहिवाशांसमोर सादर करण्यात आला होता. मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसनाबरोबरच विक्रीसाठीच्या सदनिकांचाही समावेश असून, क्लस्टर (समूह) पुनर्विकास मॉडेलनुसार या प्रकल्पाच्या विकासावर म्हाडाचे नियंत्रण राहणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे लाभार्थ्यांना प्रशस्त आणि सर्व सुविधांनी सुसज्ज घरे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त आदर्श टाऊनशिप विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही म्हाडाने नमूद केले आहे. .रहिवाशांना सुरक्षित, आधुनिक आणि अधिक दर्जेदार जीवनशैली उपलब्ध करून देण्यावर या प्रकल्पाचा भर राहणार आहे. '१५ मिनिटांचे शहर' ही संकल्पना या प्रकल्पाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. या अंतर्गत शाळा, दवाखाने, रुग्णालये, बाजारपेठा, व्यावसायिक संकुले, उद्याने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या जागा, खेळाची मैदाने, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, सांस्कृतिक सभागृहे आणि व्यायामशाळा यांसारख्या आवश्यक सुविधा १५ मिनिटांच्या अंतरात उपलब्ध असतील..Mumbai Pollution: पृथ्वीला प्रदूषणाचा विळखा, पीओपी बंदीचे समर्थन; याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात युक्तिवाद .मुंबईतील मोकळ्या जागांची कमतरता लक्षात घेऊन या प्रकल्पात सुमारे १५ एकर हरित क्षेत्रदेखील विकसित करण्यात येणार आहे. यासह, बहुमजली वाहनतळ, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व्यवस्था, सौरऊर्जेचा वापर, स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था, अग्निसुरक्षा यंत्रणा आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित न राहता ''लिव्ह-वर्क-अँड-प्ले" या संकल्पनेवर आधारित सर्वसमावेशक जीवनशैली देणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.