मुंबई

Mumbai News: मोतीलाल नगर पुनर्विकासाची मालकी म्हाडाकडेच; अदाणी फक्त विकासक, म्हाडाचे स्पष्टीकरण

MHADA News: मोतीलाल नगर प्रकल्पाची मालकी म्हाडाचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अदाणी म्हाडाच्या निर्देशांनुसारच काम करणार आहे.
Mhada

Mhada

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असलेल्या गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत रहिवाशांमध्ये पूर्ण विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकल्पाची संपूर्ण मालकी, नियंत्रण, जबाबदारी आणि निर्णयप्रक्रिया ही म्हाडाकडेच राहणार आहे.

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