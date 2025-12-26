Mhada: म्हाडा अंबरनाथमधील पाच भूखंडाची विक्री करणार, आचारसंहितेनंतर निविदा काढणार

मुंबई : मुंबईबाहेर एमएमआर क्षेत्रात म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली जात असली तरी मोजक्या ठिकाणच्या घरांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणच्या घरांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, कनेक्टिव्हिटीच्यादृष्टीने गैरसोय आहे अशा ठिकाणच्या भूखंडाची विक्री करून महसूल उभा करण्याच्या हालचाली म्हाडाने सुरू केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून म्हाडा अंबरनाथ येथील पाच भूखंडाची विक्री करून महसूल उभा करणार आहे. त्यासाठीच्या निविदा आचारसंहितेनंतर कोकण मंडळाकडून काढल्या जाणार आहेत..म्हाडाच्या कोकण मंडळाचे ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, खोनी, शिरढोन अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी भूखंड असून त्यावर परवडणारी घरे उभारून त्याची लॉटरीद्वारे विक्री केली जाते. मात्र अनेक ठिकाणचे भूखंड रेल्वे स्थानक किंवा मूळ शहरापासून दूर असल्याने त्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहतुकीची पुरेशी साधने उपलब्ध नाहीत, पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी घरे उभरल्या त्याला फारसी मागणी नसते..Thane News: भाईंदरनंतर आता ठाण्यात बिबट्याचा वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण! .म्हाडाचे अंबरनाथ रेल्वे स्थानकापासून सुमारे दोन-अडीच किलोमीटर अंतरावर ८००-१००० चौरस मिटर क्षेत्रफळाचे पाच भूखंड आहेत. त्यामुळे म्हाडाने त्या ठिकाणी घरे न बांधता विक्री करून निधी उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती कोकण मंडळाच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..घरांच्या किंमती आवाक्याबाहेरपायाभूत सुविधा नसलेल्या ठिकाणी केवळ म्हाडाची जमीन आहे म्हणून गृह प्रकल्प उभारताना तेथे रस्ते, पाणी, सांडपाणी अशा वेगवेगळ्या सुविधा स्वखर्चाने निर्माण कराव्या लागतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी उभा राहणाऱ्या घरांच्या किंमती आवाक्याबाहेर जातात. परिणामी सर्वसामान्यांकडून म्हाडाची घरे महागडी असल्याची ओरड होते. हे सर्व टाळतानाच भूखंड विक्रीतून उपलब्ध होणारा निधी इतरत्र वापरून परवडणारी घरे उभारणे शक्य होऊ शकेल अशा म्हाडाचा विचार आहे..Kalyan News: धक्कादायक! १७व्या मजल्यावर क्रेन कोसळून मोठी दुर्घटना; एका मजुराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.