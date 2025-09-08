Mhada Lottery: म्हाडाचा ॲक्शन मोड! 'या' ७० विजेत्यांचे घराचे हक्क रद्द होणार; कारण काय?

बापू सुळे मुंबई : म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील विजेत्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने डिसेंबर २०२३मध्ये २६५ घरांसाठी लॉटरी काढली होती. त्यापैकी जवळपास ७० लोकांनी दीड वर्षांनंतरही घराचा ताबा घेतलेला नाही. त्यामुळे म्हाडा ॲक्शन मोडवर आले आहे. संबंधितांना घराचा ताबा का घेतला जात नाही, यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्याला योग्य उत्तर न दिल्यास घराचा हक्क रद्द करण्याची कार्यवाही म्हाडा प्राधिकरणातर्फे केली जाणार आहे..उपकरप्राप्त (सेस) जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीची जागा कमी असल्याने किंवा हा भूखंड पालिकेच्या आरक्षणामुळे बाधित झाला असेल, रस्त्यात गेला असेल, तर त्यावर नव्याने इमारत उभारता येत नाही. त्यांना इतरत्र पुनर्रचित इमारतीमधील अतिरिक्त सदनिका मालकी तत्त्वावर दिल्या जातात. म्हाडाने २०२३मध्ये २६५ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ऑनलाइन लॉटरी काढली होती..लालबागच्या राजाच्या विसर्जनादरम्यान लज्जास्पद कृत्य, स्वयंसेवकाने महिलेला लाथ मारली, व्हिडिओ व्हायरल.त्यानुसार म्हाडाने आलेल्या स्वीकृती पत्राच्या आधारे १७२ जणांना देकार पत्र दिले. केवळ ९३ जणांनी घराचा ताबा घेतला असून, जवळपास ७० जण दीड वर्षे झाले तरी घराचा ताबा घेण्यास पुढे आलेले नाहीत. त्याची गंभीर दखल घेत म्हाडाने संबंधितांना नोटीस पाठवून घराचा ताबा न घेतल्यास हक्क रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे..विजेत्यांकडून प्रतिसाद नाहीम्हाडाने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला एक महिना झाला तरी संबंधित विजेत्यांकडून कोणताच प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे घराचा हक्क रद्द करण्याबाबतची एकतर्फी कारवाई केली जाणार आहे. त्याला प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यांचा मास्टर लिस्टच्या माध्यमातून घर मिळवण्याचा हक्क कायमस्वरूपी संपुष्टात येईल..३३ जणांची स्वीकृतीच नाहीरहिवाशांची सोडत काढल्यानंतर सदनिका निश्चितीची माहिती म्हाडाने दिली होती. त्यानुसार त्यांनी स्वीकृती पत्र म्हाडाकडे देणे आवश्यक होते; पण अद्याप ३३ जणांनी घर स्वीकृती पत्रच दिलेले नाही..Ladki Bahin Yojana: १५०० नव्हे ३००० येणार? लाडक्या बहिणींना ऑगस्टचा हप्ता लवकरच मिळणार; आदिती तटकरेंकडून मोठी अपडेट.आकडेएकूण घरांची सोडत २६५स्वीकृती दिलेले विजेते १९८स्वीकृती न दिलेले विजेते ३३देकार पत्र दिलेले १७२घराचा ताबा ९३ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू ९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.