Mhada: मुंबईतील म्हाडाची घरे आणखी स्वस्त होणार, १० लाखांनी किमतीत घट; सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा, नवे दर काय?

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २,६४० घरांची लॉटरी जाहीर केली आहे. या घरांच्या किमती जास्त असल्यामुळे या लॉटरीला कमी प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने या लाॅटरीतील विक्रोळी (पूर्व) येथील कन्नमवारनगर प्रकल्पातील १,२२१ सदनिकांच्या किमती ७.५ टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत. त्यामुळे या घरांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..मुंबई मंडळातर्फे ३० मार्चला जाहीर केलेल्या सोडतीत संकेत क्रमांक ५३८, इमारत क्रमांक २ अ, ब पॉकेट - २, कन्नमवारनगर, विक्रोळी येथील ४८० सदनिकांची विक्री किंमत एक कोटी ४५ लाख ५८ हजार ३०७ रुपये ते एक कोटी ४७ लाख ९७ हजार ९९२ व संकेत क्रमांक ५३९ इमारत क्रमांक ३ अ,ब,क पॉकेट क्र. २ कन्नमवारनगर, विक्रोळी येथील ७४१ सदनिकांची विक्री किंमत एक कोटी ४५ लाख ७४ हजार ९४२ रुपये ते एक कोटी ४८ लाख १४,९०१ अशी नमूद करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना १० ते ११ लाख रुपयांचा फायदा होणार आहे. .या प्रकल्पातील प्रति सदनिका एक वाहनतळ (पार्किंग) विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे सांगण्यात आले. या लॉटरीकरिता मंडळातर्फे १४ मेपर्यंत मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे..सुधारित किमतीसंकेत क्र. ५३८- इमारत क्रमांक २ अ, ब पॉकेट २, कन्नमवारनगर, विक्रोळी येथील ४८० सदनिकांची विक्री किंमत एक कोटी ३४ लाख ६६ हजार ४३४ रुपये ते एक कोटी ३६ लाख ८८ हजार १४३ रुपये असल्याचे नमूद केले आहे.संकेत क्रमांक ५३९ - इमारत क्रमांक ३ अ,ब,क पॉकेट क्र. २ कन्नमवारनगर, विक्रोळी येथील ७४१ सदनिकांची विक्री किंमत एक कोटी ३४ लाख ८१ हजार ८२१ रुपये ते १ कोटी ३७ लाख तीन हजार ७८३ अशी सुधारित करण्यात आली आहे.