MHADA House: म्हाडाचं घर स्वस्तात मिळणार, घरांच्या किंमती होणार कमी, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा

मुंबई : ठाण्यातील चितळसर मानपाडा येथील गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती २०२०-२१च्या रेडीरेकनर दरानुसार निश्चित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे येथील घरांच्या किमती कमी होणार आहेत. तसेच यापूर्वी काढलेल्या म्हाडा सोडतीतील ४३४ विजेत्या लाभार्थ्यांना कायम ठेवत उर्वरित घरासाठी सोडत काढावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत..चितळसर मानपाडा येथील म्हाडाने विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पातील १,१७३ प्राप्त घरांपैकी ९३८ घरांची सोडत १४ जुलै २०२५ रोजी काढली होती. या सोडतीमध्ये म्हाडाने २०२५-२६च्या रेडीरेकनर दराने घरांच्या किमती निश्चित केल्या होत्या. त्याबाबत म्हाडाला प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठक घेतली..Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.या बैठकीला म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, म्हाडाच्या कोकण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल राठोड यांच्यासह तक्रारदार नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..या प्रकल्पातील घरांना २०२०-२१ मध्ये अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याने घरांच्या किमती तेव्हा १० हजार रुपये प्रतिचौरस फुटांच्या दराने म्हणजे ४४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आल्या, मात्र त्याला पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र २०२५-२६ मध्ये मिळाल्याने उर्वरित घरांची किंमत ५१ आणि ५२ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे एकाच इमारतीत राहणाऱ्या दोन सदनिकाधारकांकडून सारख्याच जागेच्या सदनिकेसाठी वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याने या दरामध्ये सुसूत्रता आणण्याची मागणी सदनिकाधारकांनी केली..Thane Property Tax Hike: ठाणेकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा! १२ ते २० टक्के होणार वाढ, कोणाला मिळणार सवलत?.एकसारखा दरसदनिकाधारकांची मागणी लक्षात घेत एकाच इमारतीत सारख्याच क्षेत्रफळाच्या घरांच्या वेगवेगळ्या किमती आकारण्यापेक्षा सरसकट २०-२१च्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे किमती निश्चित करून आकारण्यात याव्यात, असे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाला दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.