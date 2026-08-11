मुंबई

MHADA House: म्हाडाचं घर स्वस्तात मिळणार, घरांच्या किंमती होणार कमी, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा

Mhada House Price Fall: म्हाडाच्या घरांच्या किंमती कमी होणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील चितळसर गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती कमी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
Mhada House Price Fall

Mhada House Price Fall

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ठाण्यातील चितळसर मानपाडा येथील गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती २०२०-२१च्या रेडीरेकनर दरानुसार निश्चित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे येथील घरांच्या किमती कमी होणार आहेत. तसेच यापूर्वी काढलेल्या म्हाडा सोडतीतील ४३४ विजेत्या लाभार्थ्यांना कायम ठेवत उर्वरित घरासाठी सोडत काढावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

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