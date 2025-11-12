मुंबई

Mhada Lottery: मुंबईत म्हाडाचं घर खरेदीची सुवर्णसंधी! लॉटरीशिवाय विक्री होणार; वाचा सविस्तर

Mumbai Mhada House Lottery: म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने लॉटरीत समावेश करूनही विक्री न झालेल्या घरांच्या विक्रीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Mumbai Mhada House Lottery

Mumbai Mhada House Lottery

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वारंवार लॉटरीत समावेश करूनही विक्री न झालेल्या उच्चभ्रू वस्तीतील इमारतींमधील सुमारे १०० हून अधिक घरांची विक्री आता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाणार आहे. यामध्ये ताडदेव, पवई आणि दादर येथील महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील घरांचा समावेश आहे. या विक्रीसाठीची जाहिरात पुढील आठ ते दहा दिवसांत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com