Mhada Lottery: मुंबईत म्हाडाचं घर खरेदीची सुवर्णसंधी! लॉटरीशिवाय विक्री होणार; वाचा सविस्तर

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वारंवार लॉटरीत समावेश करूनही विक्री न झालेल्या उच्चभ्रू वस्तीतील इमारतींमधील सुमारे १०० हून अधिक घरांची विक्री आता 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर केली जाणार आहे. यामध्ये ताडदेव, पवई आणि दादर येथील महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील घरांचा समावेश आहे. या विक्रीसाठीची जाहिरात पुढील आठ ते दहा दिवसांत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे..म्हाडाकडून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काढण्यात येणाऱ्या लॉटरीला नेहमीच प्रचंड प्रतिसाद मिळतो; मात्र खासगी विकसकांकडून गृहनिर्माण साठ्याच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या घरांच्या किमती तुलनेने अधिक असल्याने त्यांना लॉटरीत ग्राहक मिळत नव्हते. यामुळे म्हाडाची ताडदेव, दादर आणि पवई येथील ही मोठी घरे पडून आहेत. परिणामी, म्हाडाची १५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या घरांमध्ये अडकून पडली आहे..Navi Mumbai News: नवी मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' भागात नो पार्किंग; नवे नियम लागू .याची दखल घेत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने या घरांची विक्री प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यासाठी प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर केला होता, ज्याला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. म्हाडाच्या पणन मंडळाने या विक्रीचे काम तातडीने सुरू केले असून, येत्या चार दिवसांत हे काम पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ जाहिरात काढली जाईल, अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे..हातोहात विक्रीची शक्यताम्हाडाच्या घरांच्या किमती बाजारभावापेक्षा कमी असल्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावरील या घरांची विक्री तत्काळ होईल, असा म्हाडाला विश्वास असून म्हाडाची अडकलेली रक्कमही लवकर मोकळी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्याआधी जाहिरात काढली जाणार आहे..