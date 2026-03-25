Mhada Lottery: लॉटरीशिवाय घरांचे स्वप्न साकार! प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य; २० दिवसांत ६४ घरांची विक्री

मुंबई : म्हाडाच्या विक्रीअभावी पडून असलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्त्वावर ११८ घरांच्या विक्रीची घोषणा केली होती. त्यानुसार गेल्या २० दिवसात ६४ घरांची विक्री झाली असून त्यामध्ये अँटॉप हिलच्या सर्व २७ घरांचा समावेश आहे. तसेच सर्वात महागड्या असलेल्या ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमधील एका घराचा समावेश आहे. दरम्यान सुरुवातीला १० टक्के रक्कम संबंधितांनी भरली असून पुढील तीन महिन्यांत एकूण २५ टक्के रक्कम भरणे बंधनकारक असणार आहे..म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत दोन वेळा समावेश करूनही विविध कारणांमुळे विक्री न झालेल्या ताडदेव, भायखळा, लोअर परळ, वडाळा, जुहू, कांदिवली, मालवणी येथील ११८ घरांचा प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य या तत्वाने विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार ऑनलाइन अर्ज नोंदणी आणि अनामत रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेला १७ फेब्रुवारीला तर सदनिका निश्चितीला ४ मार्चला सुरुवात झाली आहे..लाॅटरीशिवाय मुंबईत घराचे स्वप्न पहिल्यांदाच पूर्ण होणार असल्याने अर्जदारांचा या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र जुहू आणि ताडदेव येथील घरांना फारसा प्रतिसाद नसल्याने म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान बज्यांनी १० टक्के रक्कम भरली आहे त्यांना आता पुढील ९० दिवसांत १५ रक्कम भरण्यास पत्र दिले असून बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी लवकरच एनओसी दिली जाणार आहे..पुढे काय?याआधीच्या दोन लॉटरीमधून विक्रीसाठी प्रयत्न केले होते. त्यामध्येही विक्री न झाल्याने सदर घरांची प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वाने विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार ५० टक्के घरांची विक्री झाली असली तरी उर्वरीत ५० टक्के घरांना अद्याप खरेदीदार समोर आलेला नाही. त्यामुळे सदर घरांचे काय करायचे, विक्री कशी करायची, अडकलेले पैसे कसे काढायचे हा प्रश्न आहे.