Mill Workers House: मुंबईसह ठाणे, मिरा-भाईंदरमध्येही घरे, गिरणी कामगारांसाठी म्हाडाचं मोठं पाऊल; जागेचा शोध सुरू

मुंबई : वर्षानुवर्षे घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 'म्हाडा'ने कंबर कसली आहे. त्यानुसार कामगारांच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध व्हावी, म्हणून म्हाडाने मुंबईबरोबरच ठाणे, मिरा-भाईंदर, उलवेपर्यंत जागेचा शोध सुरू केला असून, त्यासाठी स्वारस्य निविदा (ईओआय) मागवण्यात आल्या आहेत. ज्या विकसकांकडे पंतप्रधान आवास योजना किंवा अन्य घरकुल योजनेअंतर्गत किमान एक एकर जागा आहे आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून लेआऊट, विविध परवानग्या मंजूर आहेत, त्यांना निविदा भरता येणार आहेत..मुंबईतील दीड लाख गिरणी कामगारपैिकी आतापर्यंत केवळ १७ ते १८ हजार कामगारांनाच घरे मिळाली आहेत. अजूनही लाखभर गिरणी कामगार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेलू आणि वांगणीप्रमाणे आगामी काळात गिरणी कामगारांसाठी महामुंबईत मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडाने जागेचा शोध सुरू केला आहे. सदर उपलब्ध होणाऱ्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी ३०० चौरस फुटांची घरे येथे बांधण्याचे नियोजन आहे..Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले .नागरी सुविधांच्या जागांना प्राधान्यगिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना किंवा जागा निश्चित करताना कनेक्टिव्हिटीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानुसार विकसकांचे प्रस्ताव आल्यानंतर म्हाडाकडून त्या जागेवर जाऊन प्रकल्पस्थळी पोहोचण्यासाठी रस्ते, रेल्वे स्थानक, मुबलक पाणी अशा नागरी सुविधांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर संबंधित जागा गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना दाखवून त्यांची संमती घेतली जाईल. त्यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यावर त्या जागेवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, अशी माहिती म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली..Ramesh Mhatre: हवं तर तडीपार करा, पण जेलमधून बाहेर सोडा; जामिनासाठी शिंदेंच्या नेत्याची हायकोर्टात गयावया .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.