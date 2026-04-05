मुंबई

म्हाडा ३० हजार घरे उभारणार, राज्य सरकारकडे १०० एकर जागेसाठी पाठपुरावा सुरू

Mhada Housing Project : म्हाडाने २५-३० हजार घरांचा प्रकल्प राबवण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी राज्य सरकारकडे १०० एकर जागेसाठी पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.
Mhada Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बापू सुळे

मुंबई : अटल सेतू, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईमुळे रायगड जिल्ह्यात घरांना मोठी मागणी आहे. मात्र, बजेटअभावी खासगी विकसकांकडे घर घेणे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने पनवेल, उलवे परिसरात तब्बल २५-३० हजार घरांचा मोठा प्रकल्प राबवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याकरिता या भागात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्‍यारीत असलेली सुमारे १०० एकर जागा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery

